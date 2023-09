Roma, Mourinho: "Renato Sanches sempre a rischio, difficile capirlo"

TIRASPOL (MOLDAVIA) - Paredes e il primo gol europeo con la Roma di Lukaku permettono ai giallorossi di imporsi a Tiraspol contro lo Sheriff per 2-1 . Mourinho , squalificato e in tribuna durante il match, ha analizzato la vittoria: rivivi la diretta delle sue parole .

22:25

L'analisi di Sheriff-Roma

22:13

Il record di Lukaku in Europa League

22:00

Mistero Renato Sanches

21:50

Il tabellino della partita

21:40

Mourinho: "Lukaku volevo cambiarlo prima, ma ho avuto paura"

“Lukaku? Con questa stazza ha bisogno di giocare, la forma arriva con le partite. Pensavo di cambiarlo prima ma con quattro cambi fatti ho avuto paura che potesse succedere qualcosa. A Romelu fa bene giocare”, ha concluso il tecnico giallorosso.

21:32

Mourinho su Bove

“Bove può essere un titolare? Sono tutti titolari, non penso che Bove meriti di più rispetto a una o due settimane fa. È affidabile, sappiamo quello che può fare. Prima andava in prestito in serie C, oggi invece mi chiedete se può fare il titolare, ha questa potenzialità, è un ragazzo bravissimo”, ha proseguito Mourinho.

21:25

"Renato Sanches è questo, Aouar ha il ritmo della paura"

“Renato Sanches e Aouar? Entrambi hanno bisogno di giocare e di trovare il ritmo. Renato purtroppo è questo, sta sempre a rischio. É difficile da capire, il Bayern non l’ha capito, il Psg non l’ha capito e neanche noi capiamo il perché. Ha avuto tre giorni di preparazione, era a posto ma ha sentito qualcosa. Aouar invece no, ha un ritmo basso, il ritmo che io chiamo “della paura”, deve recuperare i livelli di gioco”, ha aggiunto Mourinho.

21:18

Mourinho: "Brutto primo tempo, l'1-0 un miracolo"

Mourinho a Sky: "Non mi è piaciuto il primo tempo, troppo lento, senza aggressività, senza controllo del gioco. L’1-o è stato quasi un miracolo perché non avevamo fatto niente. Nella ripresa dopo il pareggio mi sono piaciuti la reazione, il gol, il controllo della partita nascondendo bene la palla all’avversario. Alla fine abbiamo meritato la vittoria, che è importante in un girone così".

21:05

Mourinho in tribuna col cellulare

Cellulare in mano e indicazioni ai suoi, Mourinho ha seguito tutta la partita dalla tribuna.