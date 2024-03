Diretta De Rossi, la conferenza stampa prima di Brighton-Roma LIVE

È tutto pronto per la sfida di ritorno degli ottavi di Europa League tra Brighton e Roma. Alla vigilia della partita, che vede i giallorossi in vantaggio dopo il 4-0 dell'andata, il tecnico Daniele De Rossi risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Insieme a lui Edoardo Bove. Segui la diretta.