Sorteggio Europa League diretta: le avversarie di Roma e Lazio live

MONTECARLO - Al Grimaldi Forum di Montecarlo è tutto pronto per il sorteggio dell'Europa League. Anche per questa manifestazione, così come per la Champions League, ci sarà un nuovo format: è stata abolita la fase a gironi, ed è stato introdotto un unico ragguppamento in cui ogni squadra avrà modo di disputare otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta. In questa fase, le squadre della stessa federazione non potranno incontrarsi tra loro. Le 36 formazioni verranno divise in quattro fasce, ogni squadra affronterà due avversarie per ogni fascia. Alla fine delle otto partite, le prime otto squadre della classifica accederanno direttamente agli ottavi di finale della competizione, le formazioni comprese dalla 9ª alla 24ª posizione di classifica affronteranno i play off (andata e ritorno) per qualificarsi agli ottavi. Le squadre comprese dalla 25ª alla 36ª posizione saranno eliminate.