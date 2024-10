Lazio-Nizza diretta Europa League: segui la partita LIVE

ROMA - Allo stadio Olimpico la Lazio ospita il Nizza per la seconda giornata di Europa League. Una sfida difficile in cui i biancocelesti proveranno a dare continuità al successo per 3-0 contro la Dinamo Kiev. Baroni ha suonato la carica in conferenza stampa: "Servirà la nostra miglior versione per vincere". Il Nizza è in cerca del suo primo successo dopo il pareggio per 1-1 contro la Real Sociedad. Segui la diretta del match.