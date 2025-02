Possibili avversarie Roma ottavi Europa League: c’è il rischio derby con la Lazio

Europa League, le squadre qualificate agli ottavi di finale dopo la fase campionato

Le prime otto squadre della fase campionato di Europa League hanno ottenuto l’accesso diretto agli ottavi di finale, mentre le altre otto arriveranno dalle vincitrici dei playoff. Lazio, Athletic Club, Manchester United, Tottenham, Eintracht Francoforte, Lione, Olympiacos e Rangers Glasgow sono le teste di serie.

Le possibili avversarie della Roma agli ottavi

La Roma potrà pescare una tra Lazio e Athletic Club. Il sorteggio accoppierà le teste di serie con le non teste di serie seguendo gli abbinamenti già stabiliti prima dei playoff. I club verranno divisi in quattro coppie in base al piazzamento nella League Phase e il sorteggio definirà il lato del tabellone di ogni squadra, procedendo dalle peggiori classificate alle migliori. Le teste di serie giocheranno il ritorno in casa, un vantaggio importante nella corsa alla qualificazione.