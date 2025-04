Bodo Glimt-Lazio, diretta Europa League: segui la partita di oggi

Sfida glaciale al Circolo Polare Artico per la Lazio che affronterà in trasferta il Bodo-Glimt . Questo quarto di finale di Europa League è anche il primo incontro europeo in assoluto tra la squadra di Baroni e quella di Knutsent, con i norvegesi che hanno vinto le ultime tre partite europee casalinghe contro avversarie italiane, superando prima la Sampdoria nel 1994 in Coppa delle Coppe e poi la Roma , per ben due volte nella Conference League 2021/22. I biancocelesti invece oggi dovranno dovrà fare a meno dello squalificato Rovella , dei fuori lista Uefa Belahyane, Provstgaard, Ibrahimovic (anche infortunato), Pellegrini e di Nuno Tavares, fermo per una lesione di primo grado all'adduttore della coscia sinistra.

18:26

Pedro e la 50esima partita in Europa League

" Qui a bodo è una partita particolare per clima e tutte le insidie, tra campo sintetico e vento. Noi siamo pronti e vogliamo fare una bella prestazione, ma ci aspetta una partita difficile con tutte queste incognite negative che sembrano venirci contro. Siamo pronti per ottenere una bella vittoria qui e tornare poi pronti all'Olimpico per il ritorno. Siamo in forma, sta a noi prendere la partita in mano facendo possessp palla e creando occasioni. È una partita molto diversa e difficile per noi", ha detto lo spagnolo

18:20

Le parole di Baroni

“Siamo arrivati un giorno prima, abbiamo visto nevicare, vento forte, il campo, il freddo, il sintetico. Bisogna mettere da parte tutto e ritrovarsi lì, facendo una partita di grande mentalità. Non c’è mai una palla che non sia importante. La squadra si deve trovare in una partita così, perché solo così puoi avere il controllo delle situazioni a cui non sei abituato. Lo puoi fare solo tenendo alto il livello attentivo. La prossima partita è figlia di questa, proprio per le variabili e le difficoltà che incontreremo. La testa deve essere qui dentro e non altrove, i ragazzi lo sanno. La squadra aveva già passato il momento difficile. Credo che la mentalità e il lavoro che ti danno la convinzione e la forza per andare avanti non sono mai mancati, anche quando i risultati non sono arrivati. Lì non devi mai perdere la fiducia e la compattezza, questa squadra non ha mai perso tutto questo. Non gli ho mai permesso di perdere tutto ciò e i ragazzi sono sempre stati lì con la testa giusta”, ha detto l'allenatore della Lazio prima del match

18:14

Il sole su Bodo

Splende il sole su Bodo, dove è stata spazzata la neve sul terreno anti-gelo e riscaldato con erba sintetica. Come si presenta lo stadio:

18:05

Dove vedere Bodo/Glimt-Lazio

Bodo/Glimt-Lazio sarà trasmessa in diretta streaming su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili di Sky Go e NOW sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili attraverso un semplice login, previo abbonamento.

17:55

Le condizioni del campo

Risveglio con bufera di neve per i biancocelesti che aprendo le finestre questa mattina hanno trovato la città completamente coperta da un manto bianco.

Ecco com'era il campo di gioco:

17:45

Le formazioni ufficiali

BODO-GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hauge.

A disp: Lund, Brondbo, Nielsen, Moe, Brunstad Fet, Helmersen, Maatta, Sorli, Hansen. All. Kjetil Knutsen

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia.

A disp: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Gigot, Dele-Bashiru, Tchaouna, Noslin, Castellanos. All. Baroni.