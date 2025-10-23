Classifica di Europa League aggiornata: cosa cambia per la Roma dopo la sconfitta con il Plzen

La Roma perde ancora all'Olimpico: dopo il Lilla passa il Viktoria Plzen

La Roma ha incassato la seconda sconfitta di fila all'Olimpico: dopo la rocambolesca vittoria del Lilla (1-0, tre rigori sbagliati dai giallorossi), a passare nella Capitale è stato il Viktoria Plzen. Gara decisa dai gol di Adu al 20' e Souaré al 22'. Il calcio di rigore trasfromato da Dybala al 54' è servito solo a rendere meno pesante il passivo e a portare a -1 la differenza reti. La squadra di Gasperini rimane a 3 punti, conquistati al debutto a Nizza (2-1), scivolando dal ventunesimo al ventitreesimo posto in classifica. Giovedì 6 novembre (ore 21) è in programma Rangers-Roma.

Europa League, uno-due micidiale del Bologna a Bucarest: prima vittoria

Festeggia il primo successo stagionale in Europa League il Bologna: 2-1 in trasferta contro l'FCSB, la vecchia Steaua Bucarest. Decisiva una partenza bruciante degli rossoblù: in vantaggio al 9' Odgaard su assist di Dallinga, che si è messo in proprio tre minuti più tardi chiudendo i conti. Alle spalle la battuta d'arresto in Inghilterra contro l'Aston Villa (1-0) e il pareggio con gol al Dall'Ara contro il Friburgo (1-1), i felsinei salgono a quota 4 punti ma, per differenza reti, scendono dal diciassettesimo al diciottesimo posto in classifica. Giovedì 6 novembre (ore 21) è in programma Bologna-Brann.

GUARDA QUI LA CLASSIFICA DI EUROPA LEAGUE DOPO LA TERZA GIORNATA!