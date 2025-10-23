Roma-Viktoria Plzen diretta Europa League: segui la partita della squadra di Gasperini oggi LIVE

Vincere e ritrovare la confidenza con il gol lì davanti. Sono queste le due missioni della Roma nella terza serata europea della stagione dopo la vittoria contro il Nizza e lo stop casalingo contro il Lille. Gasperini chiede una prova di carattere al suo attacco, guidato ancora da Artem Dovbyk. Per i giallorossi vietato sbagliare: contro il Viktoria Plzen serviranno i tre punti ad ogni costo. Segui il match insieme a noi.