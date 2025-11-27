La Roma risolve la pratica Midtjylland : 2-1 all'Olimpico contro la capolista della League Phase dell'Europa League . Un gol per tempo per la squadra di Gasperini. Nella prima frazione il primo gol con la Roma di El Aynaoui , il raddoppio porta la firma di Stephan El Shaarawy . Nel finale Paulinho segna e riapre la partita, ma è troppo tardi. Roma che dunque sale a nove punti e si riporta alle soglie dei primi otto posti, che varrebbero la qualificazione diretta agli ottavi dell'Europa League. Nel post partita, Gian Piero Gasperini ha parlato della vittoria e del momento della squadra.

22:20

La gaffe clamorosa con Gasperini protagonista

Telefe Noticias ha pubblicato un video sulla notizia del truffatore di pensioni di Mantova, senza accorgersi di includere tra le foto un meme con l'allenatore della Roma: cosa è successo.

22:10

Le parole di El Aynaoui

El Aynaoui a Sky Sport: "Abbiamo avuto un momento di calo e credo che dovremmo correggere questo. Un sogno il primo gol con la Roma, poi in casa è incredibile, in un momento importante davanti ai nostri tifosi. Ci prepareremo al meglio per la partita contro il Napoli, come sempre faremo del nostro meglio".

22:00

"Napoli una delle migliori del campionato, dobbiamo vedere se siamo cresciuti"

Su Roma-Napoli: "Il modo migliore però per prepararla è giocare bene quelle prima. Stasera abbiamo sbloccato presto il risultato ma sul 2-0 abbiamo preso gol troppo facilmente, penso che le partite sia bello giocarle fino alla fine e non pensare di andare sotto la doccia presto. Le squadre si conoscono bene ed entrambe hanno soluzioni diverse da dover adottare. Il Napoli è Campione d’Italia ed è una delle migliori del campionato. Sappiamo che dovremo fare una partita al meglio delle nostre potenzialità. Come successo con Inter e Milan ma stavolta dobbiamo vedere se siamo cresciuti anche in termine di risultati. Sarà fondamentale uscire da queste gare con una maggior qualità e allora si cresce. Ci misureremo con una squadra molto forte e vedremo dove saremo”

21:50

Gasperini: "Tanti errori di Wesley ma..."

"Tanti errori di Wesley ma lui è sempre molto presente e reattivo. Ma se sono così tanti poi la prestazione cala. Anche Celik si è visto poco oggi. Ghilardi bene, è motivato e molto concentrato soprattutto sul piano difensivo. L’aspetto tecnico ci è venuto a mancare di più e non ci ha permesso di organizzare le azioni che volevamo. Negli ultimi allenamenti ho visto una crescita ma oggi si è frenata. Potevamo giocare meglio sotto molti aspetti".

21:40

"Contro il Napoli c'è molta attesa, giusto così"

Gasperini in conferenza prosegue: "Sappiamo che la partita col Napoli è molto attesa ed è giusto così. Noi in testa alla classifica, è una gara di cartello. Il modo migliore di preparare una partita è giocare bene, con consapevolezza. Stasera abbiamo fatto qualche buona giocata poi però abbiamo abbassato la concentrazione e commesso troppi errori".

21:30 Gasperini in conferenza su Koné Gasperini è arrivato anche in conferenza stampa: "Koné? Dobbiamo aspettare domani, ha preso questa butta contusione. Non sembra particolarmente irrecuperabile ma vediamo domani".

21:17

"Dybala? Ha avuto difficoltà"

Gasperini conclude: "Buona prestazione di Ghilardi, era molto motivato, finora ha giocato poco e ha sofferto. ha fatto una buona partita, può migliorare ancora sul piano tecnico ma bene. El Aynaoui è già un titolare, lo alterno a Cristante e Koné, è già affidabile. Quando non giochi bene devi sempre recuperare palla e spendi di più. C'erano tutte le condizioni per continuare bene dopo il gol iniziale. Ma non è solo una questione di intensità, abbiamo corso tanto e fino alla fine. Dovevamo far giocare meglio gli attaccanti che potevano muoversi meglio. Giocavamo comunque contro una squadra di valore. Dybala? Ha recuperato, sta bene atleticamente, non ha nessun problema. Poteva andare avanti anche fino al 90'. Come punta centrale ha avuto difficoltà in più nel primo tempo, vediamo se può continare a fare quel ruolo lì o più esterno".

21:04

Le parole di Gasperini: "Non abbiamo fatto una gran partita"

Gasperini a Sky Sport: "Vittoria che ci migliora la classifica contro un'ottima squadra. Non abbiamo fatto una gran partita. Dopo il vantaggio iniziale mi aspettavo meglio. Potevamo fare meglio sul piano tecnico, abbiamo palleggiato lentamente, peccato. Mi aspettavo di più nella fase di costruzione per far giocare meglio gli attaccanti. Per domenica abbiamo bisogno di fare molto meglio. Falso nueve per necessità, Ferguson sta combattendo con la distorsione alla caviglia. Abbiamo fatto alcune cose molto buone, altre meno. Koné ha preso una brutta entrata sulla caviglia e gli ha creato una distorsione, vediamo nei prossimi giorni".

20:50

Infortunio Koné, le condizioni

Brutte notizie per Gasperini in vista di Roma-Napoli: Manu Koné è uscito per infortunio nel corso del primo tempo. Le sue condizioni.

20:37

A breve le parole di Gasperini

La Roma conquista una vittoria fondamentale all'Olimpico contro il Midtjyllan: 2-1 all'Olimpico. A breve le parole di Gasperini.

Stadio Olimpico - Roma