Roma-Midtjylland diretta, segui la sfida di Europa League LIVE

Roma-Midtjylland, allo stadio Olimpico è il giorno della gara valida per la quinta giornata della Fase Campionato di Europa League. I giallorossi di Gasperini, reduci dalla vittoria in trasferta contro i Rangers (2-0), sfidano la capolista danese allenata da Tullberg. La Roma ha 6 punti in classifica, il Midtjylland è ancora a punteggio pieno (12 punti). Aggiornamenti in tempo reale: segui la diretta testuale del match su CorrieredelloSport.it.

18:00 Dybala preferito a Ferguson Paulo Dybala ha vinto il ballottaggio in attacco con Evan Ferguson. La Joya torna a giocare dal 1' con la maglia giallorossa, a poco più di tre settimane dalla lesione al bicipite femorale riportata contro il Milan, dopo aver sbagliato il calcio di rigore a tu per tu con Maignan. 17:52 Gli uomini a disposizione di Tullberg In panchina per Tullberg, presenti Lössl, Ugboh, Lee Han-beom, Paulinho, Dani Silva, Djabi, Byskov, Osorio, Simsir, Etim, Brumado e Cho Gue-sung. 17:48 La panchina di Gasperini A disposizione di Gasperini, ci saranno Cristante, Hermoso, Rensch, Tsimikas, Pisilli, Ferguson, El Shaarawy, Ziolkowski, Bailey, oltre ai due portieri Gollini e De Marzi. 17:44 La formazione ufficiale della Roma Ecco le scelte ufficiali di Gasperini: ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, N'Dicka; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini.

17:42 La formazione ufficiale del Midtjylland Ecco le scelte ufficiali di Tullberg: MIDTJYLLAND (3-4-3): Olafsson, Diao, Erlic, Bech, Mbabu, P. Bravo, Billing, D. Castillo, Bak, Gogorza, Franculino. All. Tullberg. 17:32 Dybala atteso dal primo minuto A breve le distinte ufficiali di Roma-Midtjylland: Paulo Dybala dovrebbe partire dal 1', dopo aver smaltito l'infortunio muscolare accusato in occasione della sfida di San Siro con il Milan.

17:30 Roma, serve un segno forte anche in Europa È uno scontro tra prime della classe, e già questo (sulla carta) è garanzia di spettacolo. La Roma domina il campionato italiano; il Midtjylland è in testa (e a punteggio pieno) nel super girone di Europa League. Roba forte, all’Olimpico. LEGGI IL COMMENTO 17:20 La probabile formazione di Gasperini Le ultimissime sulle scelte di Gian Piero Gasperini, in attesa delle formazioni ufficiali di Roma-Midtjylland. Europa League Roma-Midtjylland, la formazione ufficiale di Gasperini 17:15 Dove vedere Roma-Midtjylland Ecco dove vedere la sfida in programma stasera allo stadio Olimpico, in occasione della quinta giornata della Fase Campionato. TUTTE LE INFO 17:11 La classifica di Roma e Midtjylland in Europa League Sei punti all'attivo dopo quattro partite per la Roma di Gian Piero Gasperini in questa Europa League. Diciottesimo posto, con i giallorossi appaiati a Panathinaikos, Basilea, Lille, Stoccarda, Go Ahead Eagles e Young Boys. In vetta alla graduatoria c'è proprio il Midtjylland, unica squadra a punteggio pieno (12).

17:05 Come arriva la Roma di Gasperini La Roma di Gian Piero Gasperini arriva a questo appuntamento con tre successi consecutivi alle spalle, tra Serie A ed Europa League. In questa edizione del torneo continentale, i giallorossi sono ancora a secco di vittorie allo stadio Olimpico, dove Dybala e compagni hanno incassato due ko contro Lille e Viktoria Plzen. 17:00 Roma-Midtjylland, l'orario del calcio d'inizio Alle ore 18:45 il calcio d'inizio di Roma-Midtjylland, gara valida per la quinta giornata della Fase Campionato di Europa League. Cresce l'attesa allo stadio Olimpico. Stadio Olimpico - Roma

