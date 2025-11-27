Corriere dello Sport.it
giovedì 27 novembre 2025
Roma-Midtjylland diretta, segui la sfida di Europa League LIVE

Roma-Midtjylland diretta, segui la sfida di Europa League LIVE

Allo stadio Olimpico la gara valida per la quinta giornata della Fase Campionato: aggiornamenti in tempo reale
Aggiorna

Roma-Midtjylland, allo stadio Olimpico è il giorno della gara valida per la quinta giornata della Fase Campionato di Europa League. I giallorossi di Gasperini, reduci dalla vittoria in trasferta contro i Rangers (2-0), sfidano la capolista danese allenata da Tullberg. La Roma ha 6 punti in classifica, il Midtjylland è ancora a punteggio pieno (12 punti). Aggiornamenti in tempo reale: segui la diretta testuale del match su CorrieredelloSport.it

18:00

Dybala preferito a Ferguson

Paulo Dybala ha vinto il ballottaggio in attacco con Evan Ferguson. La Joya torna a giocare dal 1' con la maglia giallorossa, a poco più di tre settimane dalla lesione al bicipite femorale riportata contro il Milan, dopo aver sbagliato il calcio di rigore a tu per tu con Maignan.

17:52

Gli uomini a disposizione di Tullberg

In panchina per Tullberg, presenti Lössl, Ugboh, Lee Han-beom, Paulinho, Dani Silva, Djabi, Byskov, Osorio, Simsir, Etim, Brumado e Cho Gue-sung.

17:48

La panchina di Gasperini

A disposizione di Gasperini, ci saranno Cristante, Hermoso, Rensch, Tsimikas, Pisilli, Ferguson, El Shaarawy, Ziolkowski, Bailey, oltre ai due portieri Gollini e De Marzi.

17:44

La formazione ufficiale della Roma

Ecco le scelte ufficiali di Gasperini:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, N'Dicka; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini.

17:42

La formazione ufficiale del Midtjylland

Ecco le scelte ufficiali di Tullberg:

MIDTJYLLAND (3-4-3): Olafsson, Diao, Erlic, Bech, Mbabu, P. Bravo, Billing, D. Castillo, Bak, Gogorza, Franculino. All. Tullberg.

17:32

Dybala atteso dal primo minuto

A breve le distinte ufficiali di Roma-Midtjylland: Paulo Dybala dovrebbe partire dal 1', dopo aver smaltito l'infortunio muscolare accusato in occasione della sfida di San Siro con il Milan.

17:30

Roma, serve un segno forte anche in Europa

È uno scontro tra prime della classe, e già questo (sulla carta) è garanzia di spettacolo. La Roma domina il campionato italiano; il Midtjylland è in testa (e a punteggio pieno) nel super girone di Europa League. Roba forte, all’Olimpico. LEGGI IL COMMENTO

17:20

La probabile formazione di Gasperini

Le ultimissime sulle scelte di Gian Piero Gasperini, in attesa delle formazioni ufficiali di Roma-Midtjylland.

17:15

Dove vedere Roma-Midtjylland

Ecco dove vedere la sfida in programma stasera allo stadio Olimpico, in occasione della quinta giornata della Fase Campionato. TUTTE LE INFO

17:11

La classifica di Roma e Midtjylland in Europa League

Sei punti all'attivo dopo quattro partite per la Roma di Gian Piero Gasperini in questa Europa League. Diciottesimo posto, con i giallorossi appaiati a Panathinaikos, Basilea, Lille, Stoccarda, Go Ahead Eagles e Young Boys. In vetta alla graduatoria c'è proprio il Midtjylland, unica squadra a punteggio pieno (12).

17:05

Come arriva la Roma di Gasperini

La Roma di Gian Piero Gasperini arriva a questo appuntamento con tre successi consecutivi alle spalle, tra Serie A ed Europa League. In questa edizione del torneo continentale, i giallorossi sono ancora a secco di vittorie allo stadio Olimpico, dove Dybala e compagni hanno incassato due ko contro Lille e Viktoria Plzen.

17:00

Roma-Midtjylland, l'orario del calcio d'inizio

Alle ore 18:45 il calcio d'inizio di Roma-Midtjylland, gara valida per la quinta giornata della Fase Campionato di Europa League. Cresce l'attesa allo stadio Olimpico.

Stadio Olimpico - Roma

 

