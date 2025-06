Diretta Slovacchia-Italia Europei Under 21: segui la partita di oggi LIVE

L'esordio vincente si spera porti fortuna anche per questa sera all’ Italia Under 21 , che continua il suo percorso in questo Campionato Europeo di categoria. Dopo la vittoria contro la Romania (grazie al gol di Baldanzi) , gli Azzurrini di Nunziata affrontano la Slovacchia allo stadio Anton Malatinsky di Trnava, in un'atmosfera da tutto esaurito e un tifo tutto per i padroni di casa, che ospitano appunto questa fase finale della competizione. La squadra italiana non colleziona almeno due successi di fila da una serie di quattro vittorie consecutive registrata tra giugno e settembre 2024: se oggi dovesse trionfare, con la Romania battuta già dalla Spagna, staccherebbe già il pass per i quarti di finale, per poi giocarsi il primato del gruppo A nell’ultima giornata nello scontro diretto con gli iberici. Segui tutti gli aggiornamenti pre, post match con interviste e approfondimenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

21:15

12' - contrasto di gioco

Suslov resta a terra dopo un contrasto con Ndour: i giocatori si rialzano senza problemi

21:07

7' - gol Italia

Casadei sblocca la partita e porta l'Italia in vantaggio: a porta vuota mira il secondo palo, carica il mancino e non sbaglia, dopo aver saltato Belko e

21:06

3' - fischia l'arbitro

Fallo per un'ostacolazione da dietro da parte di Casadei su Rigo

21:05

1' - Italia timorosa

Inizio non aggressivo per gli Azzurrini, che fanno fatica a spostarsi dalla propria metà campo

21:01

Inizia la partita

Al via slovacchia-Italia: gli Azzurrini in maglia bianca calciano il primo pallone

20:55

Risuona l'Inno di Mameli

Tutto pronto: squadre in campo per gli inni nazionali

20:52

Matteo Ruggeri, certezza dribbling

Oltre ad essere il calciatore che ha giocato più palloni in Italia U21-Romania U21 (100), Matteo Ruggeri è stato il giocatore in campo a tentare più dribbling (quattro), ingaggiare più contrasti (quattro, al pari di Constantin Grameni) ed effettuare più respinte difensive (cinque, come Cristian Ignat)

20:48

L'ultima Italia Under 21 campione

L’Italia – che detiene con la Spagna il primato di titoli conquistati, cinque – è reduce però da un lungo digiuno. Ha vinto infatti il suo ultimo Europeo ventuno anni fa e non raggiunge la finale dal 2013, quando in Israele fu sconfitta 4-2 dalla Furie Rosse dei vari Morata, Thiago Alcantara, Isco, de Gea, Koke e Rodrigo. Da allora, complice anche la sfortuna, non è mai andata oltre i quarti di finale

20:40

Baldanzi in cerca di gol

Dopo il gol contro la Romania, Tommaso Baldanzi potrebbe diventare il primo giocatore dell’Italia U21 a segnare in due match consecutivi in una singola edizione del Campionato Europeo a partire da Patrick Cutrone nel 2021 (contro Slovenia U21 e Portogallo U21)

20:30

Slovacchia-Italia: i precedenti

L’Italia U21 ha sfidato cinque volte la Slovacchia U21 tra tutte le competizioni, ottenendo due vittorie, due pareggi e una sconfitta, arrivata proprio nell’incrocio più recente: 0-3 il 6 settembre 2018, in un match amichevole disputato in trasferta sotto la guida di Luigi Di Biagio. Italia U21 e Slovacchia U21 si sono già incontrati nella fase finale di un Campionato Europeo, in occasione di Euro 2000, torneo disputato anche in un quel caso in Slovacchia, pareggiando per 1-1 nella fase a gironi.

20:18

Le parole di mister Nunziata

"Sia per noi che per loro sarà una gara dura la Slovacchia è una buonissima squadra, con dei principi di gioco importanti e diversi elementi di qualità come Rigo, Sauer e Suslov. E poi non dimentichiamoci che gioca in casa e avrà tutto il pubblico a favore", ha detto l'allenatore degli Azzurrini prima del match

20:14

Se l'Italia vince... : le combinazioni per il passaggio del turno

Gli Azzurrini in caso di vittoria contro la Slovacchia potrebbero accedere subito ai quarti degli Europei Under 21, in quanto la Spagna ha già sconfitto per 2-1 la Romania. Le due nazionali così salirebbero al comando del gruppo A a punteggio pieno, superando il girone con una gara di anticipo

20:10

Tifoso d’eccezione per l’Italia Under 21: Gigi Buffon è arrivato a Trnava per sostenere gli Azzurrini nel match contro la Slovacchia. Nel ritiro, ha incontrato staff e giocatori, rivolgendosi così alla squadra: "Non vi chiedo di vincere, ma vorrei vedere senso di appartenenza, grande attaccamento e soprattutto grandissima passione". "La vita va vissuta con una grande dose di passione - ha proseguito il Capo Delegazione della Nazionale Maggiore - Per arrivare in fondo a un torneo serve condivisione: saper scherzare insieme e capire quando è il momento di fare sul serio"...

20:05

Slovecchia-Italia Under 21: gli arbitri

Tanta Serbia nella squadra arbitrale: a dirigere la sfida l'arbitro Nenad Minakovic, assistenti di linea Nikola Borovic e Bosko Bozovic. Quarto ufficiale l'azero Elchin Masiyev, al Var il croato Mario Zebec e il tedesco Soren Storks

19:57

Italia Under 21: la formazione ufficiale contro la Slovacchia

Tutte le scelte del tecnico degli Azzurrini Nunziata per la sfida valida per gli Europei di categoria:

SLOVACCHIA (4-3-3): Belko; Kopasek, Jakubko, Obert, Javorcek; Rigo, Nebyla, M. Sauer; Suslov Marcelli, L. Sauer.

A disposizione: Danko, Fruhwald, Mielke, Holly, Svidersky, Cerepkai, Gajdos, Sikula, Ujlaky, Kapralik, Jambor, Gazi. All. Kontos.

ITALIA (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi, Casadei; Gnonto.

A disposizione: Zacchi, Sassi, Ghilardi, Ambrosino, Kayode, Turicchia, Koleosho, Doumbia, Guarino, Pisilli, Fazzini, Bianco. All. Nunziata.

19:55

Slovacchia-Italia Under 21: dove vederla in tv

Italia-Slovacchia, come tutte le partite degli Azzurrini agli Europei Under 21, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Rai 2. Tutti i match saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay

19:45

Italia Under 21: i convocati di Nunziata

Il ct dell'Italia Under 21, Carmine Nunziata, ha diramato la lista dei 23 convocati per gli Europei di categoria che si svolgeranno in Slovacchia dall'11 al 28 giugno. Il tecnico azzurro ha escluso il difensore del Pisa Giovanni Bonfanti, il centrocampista del Sassuolo, nonché ex Roma, Cristian Volpato e Francesco Pio Esposito. Presenti invece Diego Coppola e Cesare Casadei, in raduno in questi giorni con la Nazionale di Luciano Spalletti, in vista delle prime due gare delle qualificazioni mondiali con Norvegia e Moldova. Se i giocatori in lista si dovessero infortunare, si legge sul sito della Figc, "potranno essere sostituiti prima della gara d’esordio (11 giugno), a condizione che il medico della squadra e un membro della Commissione Medica UEFA confermino che l'infortunio è sufficientemente grave da impedire la partecipazione al torneo".

Slovacchia: stadio Antona Malatinského di Trnava