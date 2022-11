Diretta Austria-Italia 2-0: Alaba sorprende Donnarumma al 35' LIVE

VIENNA (AUSTRIA) - Si chiude a Vienna l'amaro 2022 dell'Italia di Roberto Mancini , campione d'Europa in carica ma rimasta fuori dai Mondiali in Qatar . E proprio nel giorno in cui la Coppa del Mondo è iniziata, con il successo dell' Ecuador sui padroni di casa nel match inaugurale, gli azzurri fanno invece visita all' Austria di Ralf Rangnick (stadio ' Ernst Happel ', ore 20.45): sarà l'ultimo test dell'anno per la Nazionale, reduce dalla vittoria (sempre in amichevole) ottenuta in Albania . Di seguito la diretta ...

21:33

45' - Due i minuti di recupero

Sono due i minuti di recupero concessi dall'arbitro tedesco Dingert: il primo tempo dovrebbe dunque chiudersi al 47'.

21:30

42' - Politano impegna Lindner

Primo vero squillo dell'Italia, che prova ad accorciare le distanze: l'occasione capita sui piedi di Politano, che da destra rientra sul sinistro e calcia in porta trovando però attento il portiere austriaco Lindner.

21:26

38' - Donnarumma salva su Sabitzer

Italia in balia dell'Austria: palla sulla trequarti a Sabitzer che calcia in porta trovando la risposta di Donnarumma, che si distende alla sua sinistra per deviare in corner.

21:23

35' - Alaba fa 2-0 su punizione

Raddoppio dell'Austria: a firmare il 2-0 è capitan Alaba, che calcia forte di sinistro su punizione sorprendendo Donnarumma.

21:18

30' - Adamu scheggia il palo

Austria pericolosa e ancora vicina al raddoppio: errore di Acerbi e ne approfitta Adamu, che calcia scheggiando il palo alla destra di Donnarumma.

21:17

29' - Raspadori calcia a lato

Azione offensiva dell'Italia: cross dalla sinistra di Dimarco, sul esondo palo Di Lorenzo scarica per Raspadori che devia senza inquadrare la porta.

21:10

22' - L'arbitro 'grazia' Gatti: niente giallo

Ammonizione scampata per Gatti: il difensore juventino 'graziato' dall'arbitro per una dura entrata su Sabitzer, niente giallo per lui.

21:07

19' - Gatti non inquadra la porta

L'Italia prova a reagire all'ottima partenza dell'Austria e allo svantaggio: corner dalla sinistra calciato da Politano e stacco in area di Gatti, che colpisce di testa senza però inquadrare la porta.

21:03

15' - Occasione Austria con Adamu

Austria vicina al raddoppio: a ispirare i padroni di casa è ancora Arnautovic che va via a Gatti e serve poi Adamu, la cui conclusione sfiora il palo.

21:00

12' - Ammonito Seiwald

Prima ammonizione del match a Vienna: giallo all'austriaco Seiwald, autore di un brutto fallo sul regista azzurro Verratti.

20:57

9' - Bonucci salva su Seiwald

Austria ancora pericolosa: azione arrembante che porta al tiro Seiwald, sul quale chiude però provvidenzialmente in corner il capitano azzurro Bonucci.

20:54

6' - Schlager in gol: 1-0 Austria

Si sblocca il risultato a Vienna dove l'Austria trova il vantaggio: Schlager ruba palla a Verratti e scambia con Arnautovic per poi battere Donnarumma. L'Italia è già sotto di un gol, vane le proteste azzurre per un presunto fallo del calciatore del Lipsia su Verratti.

20:49

1' - Italia subito pericolosa

La prima occasione è per l'Italia: bel lancio di Verratti per Dimarco, l'esterno dell'Inter affonda a sinistra e crosso bassa in area dove è decisiva la chiusura in corner di Alaba, capitano dell'Austria.

20:48

1' - Iniziata la sfida di Vienna

Dopo un minuto di raccoglimento dedicato all'ex calciatore austriaco Gerhard Rodax (morto a 57 anni travolto da un treno) è iniziata a Vienna la sfida amichevole tra Austria e Italia: a muovere il primo pallone i padroni di casa di Rangnick.

20:42

Inni nazionali prima del sorteggio

Le due squadre sono entrate in campo e si sono schierate al centro del terreno di gioco per l'esecuzione degli inni nazionali prima del sorteggio tra i due capitani.

20:31

Riscaldamento finito

Austria e Italia hanno terminato il riscaldamento: tutto pronto allo stadio 'Ernst Happel' di Vienna, dove tra poco inizierà la partita amichevole tra i padroni di casa di Rangnick e gli azzurri di Mancini.

20:17

Squadra arbitrale tedesca

Ci sarà una squadra arbitrale tutta tedesca a Vienna: a dirigere l'amichevole Austria-Italia sarà Dingert, coadiuvato dagli assistenti Gittelmann e Borsch e dal quarto uomo Badstubner.

20:03

Ispezione del campo

Effettuata la classica ispezione del campo da parte dei calciatori dell'Italia. Prima di dirigersi negli spogliatoi, gli azzurri hanno testato il prato dello stadio 'Ernst Happel' sul quale torneranno poi per il riscaldamento e poi per il match amichevole contro l'Austria.

19:55

Italia in bianco

A Vienna divisa bianca per l'Italia di Mancini, che sfiderà l'Austria in amichevole con la seconda maglia (verde invece la casacca dei portieri). Con la classica maglia rossa giocheranno invece i padroni di casa.

19:44

Le scelte dei tecnici

Senza diversi infortunati Mancini sceglie il 3-4-3 per la sua Italia: in difesa capitan Bonucci affiancato dall'altro juventino Gatti e da Acerbi, mentre Barella fa coppia in mediana con Verratti con Di Lorenzo e Dimarco sulle fasce e Grifo nel tridente completato dai napoletani Politano e Raspadori. Nell'Austria di Rangnick titolari i due bolognesi Posch (in difesa) e Arnautovic (in attacco).

19:34

Le formazioni ufficiali

AUSTRIA (3-4-2-1): Lindner; Wober, Posch, Lienhart; Adamu, X. Schlager, Seiwald, Alaba; Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic. Ct: Ralf Rangnik.

A disposizione: A. Schlager, Hedl, Grillitsch, Gregoritsch, Mwene, Kainz, Cham, Schmid.

ITALIA (3-4-3): Donnarumma; Gatti, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Verratti, Dimarco; Politano, Raspadori, Grifo. Ct: Roberto Mancini.

A disposizione: Meret, Vicario, Provedel, Bastoni, S. Ricci, Scalvini, Parisi, Pafundi, Pinamonti, Gnonto, Pessina, Chiesa, Miretti, Zaniolo.

ARBITRO: Dingert (Germania).

Assistenti: Gittelmann-Borsch (Germania).

IV uomo: Badstubner

Vienna, stadio 'Ernst Happel'