Diretta dimissioni Mancini dalla Nazionale: segui tutte le reazioni LIVE

15:58

Zoff: "Sorpreso dalle dimissioni di Mancini"

"Sono sicuramente sorpreso, una settimana fa era tutto ok ed era diventato il responsabile di tutte le nazionali e oggi si dimette. Non ho veramente idea di cosa possa esser accaduto". Così Dino Zoff, ex ct della nazionale italiana, ha commentato al telefono con l'ANSA le dimissioni di Roberto Mancini. Su chi dovrà succedere al Mancio non si sbilancia anche se "ora la Nazionale, visti gli ultimi due mondiali ai quali non ha partecipato, ha bisogno di un uomo robusto", ha proseguito. "Spalletti? Non voglio fare nomi e non sarebbe corretto dirlo", ha ribadito Zoff. Tra un anno, intanto, ci saranno gli Europei in Germania per i quali l'Italia deve qualificarsi per arrivarci da campione in carica, ma secondo Zoff l'Italia dovrà tornare a essere "in prima fila non solo in Europa, ma anche nel mondo".

15:53

Di Canio sul dopo Mancini: "Spalletti più di Conte"

Anche Paolo Di Canio ha commentato a Sky la successione di Roberto Mancini: "Conte è passato già in Nazionale, ma ha bisogno di allenare tutti i giorni, lo ha detto anche lui dopo l'esperienza da commissario tecnico. E non lo vedrei perché non ci sono "adulti", ci sono tanti giovani da addestrare e sarebbe molto più difficile per Conte non addestrarli quotidianamente". Per quanto riguarda Spalletti, invece, "dipende cosa vuol fare, ma anche lui è un allenatore da campo quotidiano, che deve vivere quotidianamente la squadra e creare un ambiente empatico. Trovare un selezionatore come Mancini, un classico ct che non ha bisogno di vedere la squadra tutti i giorni, non è facile, è totalmente un altro mestiere rispetto all'allenatore. Per questo i nomi che sono stati fatti mi sembrano difficili, ma tra questi vedrei Spalletti un po' più di Conte".

15:45

Bergomi: "Mancini? Non me lo aspettavo. Ora Spalletti è l'uomo giusto"

"Devi cercare un profilo importante". Beppe Bergomi, a Sky commenta così la successione del dimissionario Mancini da ct della Nazionale: "Roberto è entrato nella storia, è vero che non si è qualificato per il Mondiale, ma ci ha regalato una gioia incredibile con l'Europeo. Mi ha sorpreso: lo avevo visto svuotato prima della semifinale di Nations League, ma dopo il terzo e quarto posto lo avevo visto voglioso di riprendere questo cammino. Non mi aspettavo questo e non penso possa essere legato al cambio dello staff. Prima o poi capiremo perché è arrivato a questa decisione". Bergomi individua il suo profilo ideale: "Se devo fare un nome, e se riescono a contattarlo e a convincerlo, direi Luciano Spalletti. Ha idee, entusiasmo, ti sa ricaricare e arriva da una vittoria. Vero è che voleva prendersi un po' di riposo, ma l'ultima volta che è venuto si è capito che ha tanta voglia di stare in campo. Se riesce a trasmettere quella voglia alla Nazionale, è l'uomo giusto".

15:21

15:09

Sacchi: "Dimissioni di Mancini? Dispiaciuto, credevo che non fosse vero"

"Quando l'ho saputo non credevo fosse vero, sono dispiaciuto. E' l'unica cosa che posso dire". Così Arrigo Sacchi, ex ct azzurro che lascio' a sorpresa il suo incarico dopo l'Europeo '96, al telefono con l'ANSA, commenta le dimissioni a sorpresa di Roberto Mancini da commissario tecnico degli Azzurri.

15:06

