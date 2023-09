Immobile e la scelta a sorpresa di Spalletti: la formazione per Italia-Ucraina

Dopo il pari con la Macedonia, vietato sbagliare per l'Italia di Luciano Spalletti. Nell'ultimo allenamento a Milanello prima della sfida contro l'Ucraina a San Siro, il ct azzurro ha provato una formazione a sorpresa con Raspadori punta centrale, Zaniolo a destra e Zaccagni a sinistra. In panchina Ciro Immobile, autore della rete del momentaneo 1-0 contro la Macedonia. Difesa fatta, con Donnarumma confermatissimo in porta e capitano in caso di assenza del centravanti della Lazio. Nella gallery la formazione che dovremmo vedere in campo alle 20.45.