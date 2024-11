Italia-Francia diretta Nations League: le formazioni ufficiali LIVE

MILANO - La Nazionale torna in campo dopo il successo contro il Belgio per l'ultima partita del gruppo 2 di Nations League con la Francia. Entrambe le squadre sono già matematicamente qualificate ai quarti di finale, lo scontro diretto di oggi servirà a definire quale delle due passerà il girone da prima classificata. L'Italia, attualmente avanti di tre punti, per confermarsi in testa al gruppo, oltre alla vittoria e al pareggio, potrebbe anche perdere la partita con massimo un gol di scarto. Segui l'evento in diretta.