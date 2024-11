Belgio-Italia diretta Nations League: segui la partita di oggi LIVE

BRUXELLES - La fase a gironi della Nations League sta per concludersi. La sfida tra Italia e Belgio, penultima del calendario della Nazionale prima del match di San Siro contro la Francia, potrebbe già valere la qualificazione alle fasi finali per gli azzurri, che avranno a disposizione due risultati su tre per raggiungere i quarti di finale della competizione. Segui la partita in diretta.