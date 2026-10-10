Bravo Mancio: Leo e Kean invitati a Coverciano
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Leo e Kean, i due ragazzi di Crans innamorati del calcio e a loro volta calciatori dilettanti, sono entusiasti. Il ct Roberto Mancini li ha appena invitati a Coverciano: durante la sosta di novembre conosceranno i nazionali, giovani come loro, solo molto più fortunati. Un altro momento di leggerezza e riavvicinamento alla passione. Bravo Mancio.
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