Bravo Mancio: Leo e Kean invitati a Coverciano

Leo e Kean, i due ragazzi di Crans innamorati del calcio e a loro volta calciatori dilettanti, sono entusiasti. Il ct Roberto Mancini li ha appena invitati a Coverciano: durante la sosta di novembre conosceranno i nazionali, giovani come loro, solo molto più fortunati. Un altro momento di leggerezza e riavvicinamento alla passione. Bravo Mancio.