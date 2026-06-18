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Dove vedere Svizzera-Bosnia, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming

Seconda giornata della fase a gironi anche per le nazionali del gruppo B: ecco tutte le info per seguire il match e le probabili formazioni
TagsMondiali 2026SvizzeraBosnia

Dopo il mezzo passo falso al debutto, la Svizzera di Yakin punta al riscatto immediato contro la Bosnia-Erzegovina di Edin Dzeko, con il centravanti ex Roma rimasto a guardare per tutti i 90 minuti alla prima con il Canada padrone di casa. Tanta Serie A in campo, con volti noti come Akanji e Freuler, senza dimenticare i vari Muharemovic, Basic e Kolasinac.

MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO

Svizzera-Bosnia, l'orario

Svizzera-Bosnia andrà in scena oggi, mercoledì 18 giugno, alle ore 21 (italiane) tra le mura del "Los Angeles Stadium".

Dove vedere Svizzera-Bosnia in diretta tv

Svizzera-Bosnia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento all'emittente principale dei Mondiali 2026, e in co-esclusiva su Rai Uno. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Svizzera-Bosnia, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su DAZN e RaiPlay. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Servizio attivo gratuitamente sul portale della Rai. Potrete seguire in diretta la sfida tra Svizzera e Bosnia attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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Le probabili scelte di Yakin e Barbarez

SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi, R. Rodriguez; Aebischer, Freuler, Xhaka;  Ndoye, Embolo, R. Vargas. A disposizione: Keller, Mvogo, Amenda, Jaquez, Comert, Muheim, Widmer, Jashari, Manzambi, Sow, Rieder, Fassnacht, Okafor, Amdouni, Itten. Ct: Yakin.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Zakaria.

BOSNIA-ERZEGOVINA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Tahirovic, Memic; Demirovic, Lukic. A disposizione: Zlomislic, Jurkas, Hadzikadunic, Radeljic, Mujanic, Malic, Hadziametovic, Sunjic, Burnic, Gigovic, Mahmic, Alajbegovic, Dzeko, Tabakovic, Bazdar. Ct: Barbarez.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Katic, Demirovic, Lukic.

 

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Dopo il mezzo passo falso al debutto, la Svizzera di Yakin punta al riscatto immediato contro la Bosnia-Erzegovina di Edin Dzeko, con il centravanti ex Roma rimasto a guardare per tutti i 90 minuti alla prima con il Canada padrone di casa. Tanta Serie A in campo, con volti noti come Akanji e Freuler, senza dimenticare i vari Muharemovic, Basic e Kolasinac.

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Svizzera-Bosnia andrà in scena oggi, mercoledì 18 giugno, alle ore 21 (italiane) tra le mura del "Los Angeles Stadium".

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Svizzera-Bosnia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento all'emittente principale dei Mondiali 2026, e in co-esclusiva su Rai Uno. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

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