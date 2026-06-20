Dove vedere Tunisia-Giappone, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming
Tunisia-Giappone, a voi. Si va in campo per la seconda giornata del gruppo F dei Mondiali 2026 ed è una partita da non steccare per evitare di complicarsi la corsa verso i sedicesimi di finale o, nel caso della Tunisia, travolta 5-1 al debutto dalla Svezia e pronta ad avvicendare Renard con Lamouchi in panchina, di rendere concreto il rischio di ritrovarsi eliminati con una giornata d'anticipo. Dopo il 2-2 contro l'Olanda di Malen, la selezione asiatica punta, di pari passo, a confermare le ottime impressioni suscitate e a rendere concrete le chance di qualificazione al prossimo turno.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Tunisia-Giappone, l'orario
Tunisia-Giappone è in programma nella notte italiana tra sabato 20 e domenica 21 gugno, alle ore 6, all'Estadio Monterrey di Monterrey (Messico). Lo spettacolare sede messicana è stata scelta per ospitare tre partite della fase a gironi, e una partita a eliminazione diretta, con una partita dei sedicesimi di finale che si giocherà lunedì 29 giugno 2026.
Dove vedere Tunisia-Giappone in diretta tv
Tunisia-Giappone sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Tunisia-Giappone, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Tunisia-Giappone anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabli scelte di Renard e Moriyasu
TUNISIA (4-2-3-1): Chamakh; Valery, Rekik, Talbi, Abdi; Khedira, Skhiri; Achouri, Mejbri, Ben Slimane; Chaouat. A disposizione: Dahmen, Ben Hessen, Arous, Bronn, Chikhaoui, Ben Hamida, Neffati, Mahmoud, Gharbi, Tounekti, Saad, Ben Ouanes, Ayari, Mastouri, Elloumi. Ct: Renard.
Indisponibili: -.
Squalificati: -.
Diffidati: Khedira.
GIAPPONE (3-4-2-1): Suzuki; Watanabe, Taniguchi, H. Ito; Doan, Sano, Kamada, Nakamura; J. Ito, Maeda; Ueda. A disposizione: Osako, Hayakawa, Itakura, Seko, Tomiyasu, J. Suzuki, Y. Nagatomo, Sugawara, Tanaka, Y. Suzuki, Goto, Shiogai, Machino, Ogawa. Ct: Moriyasu.
Indisponibili: Kubo.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
Tunisia-Giappone, a voi. Si va in campo per la seconda giornata del gruppo F dei Mondiali 2026 ed è una partita da non steccare per evitare di complicarsi la corsa verso i sedicesimi di finale o, nel caso della Tunisia, travolta 5-1 al debutto dalla Svezia e pronta ad avvicendare Renard con Lamouchi in panchina, di rendere concreto il rischio di ritrovarsi eliminati con una giornata d'anticipo. Dopo il 2-2 contro l'Olanda di Malen, la selezione asiatica punta, di pari passo, a confermare le ottime impressioni suscitate e a rendere concrete le chance di qualificazione al prossimo turno.
MONDIALI 2026, IL CALENDARIO COMPLETO
Tunisia-Giappone, l'orario
Tunisia-Giappone è in programma nella notte italiana tra sabato 20 e domenica 21 gugno, alle ore 6, all'Estadio Monterrey di Monterrey (Messico). Lo spettacolare sede messicana è stata scelta per ospitare tre partite della fase a gironi, e una partita a eliminazione diretta, con una partita dei sedicesimi di finale che si giocherà lunedì 29 giugno 2026.
Dove vedere Tunisia-Giappone in diretta tv
Tunisia-Giappone sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1.
Tunisia-Giappone, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Tunisia-Giappone anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.