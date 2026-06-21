Spagna-Arabia Saudita diretta Mondiali: segui la partita di oggi, Coppa del Mondo LIVE

Spagna chiamata al riscatto, Arabia Saudita per continuare a sognare. La giornata dei Mondiali si apre con la sfida tra le formazioni di De La Fuente e Donis. Le Furie Rosse sono reduci dal pareggio deludente all'esordio contro Capo Verde e devono necessariamente trovare la vittoria per mettersi in una posizione migliore in classifica in vista dell'ultima giornata. Pareggio all'esordio anche per i sauditi, ma decisamente di diversa caratura nella sfida contro l'Uruguay. Abdulhamid e compagni si candidano a essere una possibile outsider di questo girone, dove tutto è ancora in bilico. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.
17:15
Il pre partita di Spagna-Arabia Saudita con i numeri
Numeri interessanti per vivere al meglio il pre partita della sfida del Mondiale (Dati: Opta).
17:05
Dove vedere la partita
Spagna e Arabia Saudita si affrontano nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale: info e canali per seguire la partita in diretta tv.
16:55
Arabia Saudita, la formazione ufficiale
ARABIA SAUDITA (5-3-2): Al-Owais; Saud Abdulhamid, Altambakti, Lajami, Al Amri, Al Harbi; N. Al Dawsari, Al Khaibari, Juwayr; Al Buraikan, Al Dawsari. Ct: Donis.
16:50
La formazione ufficiale della Spagna
SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct: De La Fuente.
16:45
Spagna-Arabia Saudita, cresce l'attesa
Tutto pronto all'Atlanta Stadium per la sfida tra Spagna e Arabia Saudita, valida per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale: fischio d'inizio in programma alle 18 italiane.
Atlanta Stadium - Atlanta