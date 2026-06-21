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domenica 21 giugno 2026
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18:00
Mondiali - 21.06.2026
Atlanta Stadium

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Spagna-Arabia Saudita diretta Mondiali: segui la partita di oggi, Coppa del Mondo LIVE

Furie Rosse chiamate al riscatto dopo la delusione dell'esordio contro Capo Verde: aggiornamento in tempo reale
4 min
TagsMondiali 2026SpagnaArabia Saudita
Aggiorna

Spagna chiamata al riscatto, Arabia Saudita per continuare a sognare. La giornata dei Mondiali si apre con la sfida tra le formazioni di De La Fuente e Donis. Le Furie Rosse sono reduci dal pareggio deludente all'esordio contro Capo Verde e devono necessariamente trovare la vittoria per mettersi in una posizione migliore in classifica in vista dell'ultima giornata. Pareggio all'esordio anche per i sauditi, ma decisamente di diversa caratura nella sfida contro l'Uruguay. Abdulhamid e compagni si candidano a essere una possibile outsider di questo girone, dove tutto è ancora in bilico. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.

 

 

17:15

Il pre partita di Spagna-Arabia Saudita con i numeri

Numeri interessanti per vivere al meglio il pre partita della sfida del Mondiale (Dati: Opta).

17:05

Dove vedere la partita

Spagna e Arabia Saudita si affrontano nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale: info e canali per seguire la partita in diretta tv.

16:55

Arabia Saudita, la formazione ufficiale

ARABIA SAUDITA (5-3-2): Al-Owais; Saud Abdulhamid, Altambakti, Lajami, Al Amri, Al Harbi; N. Al Dawsari, Al Khaibari, Juwayr; Al Buraikan, Al Dawsari. Ct: Donis.

16:50

La formazione ufficiale della Spagna

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct: De La Fuente.

16:45

Spagna-Arabia Saudita, cresce l'attesa

Tutto pronto all'Atlanta Stadium per la sfida tra Spagna e Arabia Saudita, valida per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale: fischio d'inizio in programma alle 18 italiane.

Atlanta Stadium - Atlanta

 

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