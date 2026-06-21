Spagna-Arabia Saudita diretta Mondiali: segui la partita di oggi, Coppa del Mondo LIVE

Spagna chiamata al riscatto, Arabia Saudita per continuare a sognare. La giornata dei Mondiali si apre con la sfida tra le formazioni di De La Fuente e Donis. Le Furie Rosse sono reduci dal pareggio deludente all'esordio contro Capo Verde e devono necessariamente trovare la vittoria per mettersi in una posizione migliore in classifica in vista dell'ultima giornata. Pareggio all'esordio anche per i sauditi, ma decisamente di diversa caratura nella sfida contro l'Uruguay. Abdulhamid e compagni si candidano a essere una possibile outsider di questo girone, dove tutto è ancora in bilico. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.