Allarme Milan, si ferma Ramos

Moviola Udinese-Milan: Marcenaro, c’è un’ombra

Il giudizio sulla direzione di gara e sugli episodi del match vinto dai rossoneri in casa dei friulani
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Edmondo Pinna
Edmondo Pinna

2 min

Pubblicato il 26.10.2026, 09:11

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C’è un solo episodio che getta un’ombra sulla partita di Marcenaro (voto 5,5), per il resto tenuta con sufficiente tranquillità, e riguarda il colpo dato da Palma ai danni di Gonzalo Ramos. Come vedremo, un episodio al limite. L’arbitro internazionale di Genova chiude la sua 4ª gara stagionale in A (leader di questa classifica con Maresca) con 23 falli fischiati e 3 cartellini gialli.

Episodio al limite, il giallo manca comunque

Non è una gomitata ma neanche una semplice sbracciata. Storie tese fra Palma e Gonzalo Ramos, con il primo che, all’ennesimo contatto, allarga un po’ il braccio destro: sembra tirare una gomitata, ma la mano non è chiusa a pugno; sembra allargare il braccio per tenere lontano l’avversario, ma in realtà il gomito è alto. Tutto questo sfugge a Marcenaro e all’assistente numero 2, Costanzo. Da VAR? Pezzuto non lo ha ritenuto, evidentemente, violento. Siamo davvero al limite: se l’arbitro avesse visto, sarebbe stato rosso, manca comunque il giallo. Per tutta risposta, Gonzalo Ramos affossa in stile wrestling Kabasele; Marcenaro vede tutto e lo ammonisce.

Tutto regolare sui gol rossoneri

È buona la rete segnata da Pulisic: Luka Modric batte a sorpresa la punizione, trovando l’americano in gioco; ce lo tiene Vojvoda, in maniera abbastanza netta. Ok anche il gol di Hutchinson: lo tengono in gioco Palma e Abankwah sul tiro di Jashari.

VAR: Pezzuto5,5

I dubbi restano anche per lui.

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