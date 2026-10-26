Moviola Udinese-Milan: Marcenaro, c’è un’ombra
C’è un solo episodio che getta un’ombra sulla partita di Marcenaro (voto 5,5), per il resto tenuta con sufficiente tranquillità, e riguarda il colpo dato da Palma ai danni di Gonzalo Ramos. Come vedremo, un episodio al limite. L’arbitro internazionale di Genova chiude la sua 4ª gara stagionale in A (leader di questa classifica con Maresca) con 23 falli fischiati e 3 cartellini gialli.
Episodio al limite, il giallo manca comunque
Non è una gomitata ma neanche una semplice sbracciata. Storie tese fra Palma e Gonzalo Ramos, con il primo che, all’ennesimo contatto, allarga un po’ il braccio destro: sembra tirare una gomitata, ma la mano non è chiusa a pugno; sembra allargare il braccio per tenere lontano l’avversario, ma in realtà il gomito è alto. Tutto questo sfugge a Marcenaro e all’assistente numero 2, Costanzo. Da VAR? Pezzuto non lo ha ritenuto, evidentemente, violento. Siamo davvero al limite: se l’arbitro avesse visto, sarebbe stato rosso, manca comunque il giallo. Per tutta risposta, Gonzalo Ramos affossa in stile wrestling Kabasele; Marcenaro vede tutto e lo ammonisce.
Tutto regolare sui gol rossoneri
È buona la rete segnata da Pulisic: Luka Modric batte a sorpresa la punizione, trovando l’americano in gioco; ce lo tiene Vojvoda, in maniera abbastanza netta. Ok anche il gol di Hutchinson: lo tengono in gioco Palma e Abankwah sul tiro di Jashari.
VAR: Pezzuto5,5
I dubbi restano anche per lui.
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