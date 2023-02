Napoli-Cremonese diretta: ora LIVE la partita di oggi

20:15

Cremonese senza Okereke e Dessers

La Cremonese non ha ancora vinto una partita in serie A ed è ultima in classifica con otto punti. Al Maradona, la compagine di Ballardini farà a meno di Okereke e Dessers. Due assenze pesanti per il tecnico, come annunciato in conferenza stampa. Leggi tutto.