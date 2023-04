Sassuolo-Torino 1-1: Sanabria risponde a Pinamonti ed evita il sorpasso

Sassuolo-Torino 1-1: statistiche e tabellino

Apre Pinamonti in tap-in

Senza gli infortunati Ola Aina e Ilic, gli ospiti dominano la prima parte di gara ma peccano di imprecisione negli ultimi metri e non riescono a impensierire Consigli, salvato invece dalla traversa al 32' su una potente conclusione ravvicinata di Radonjic, bravo a sfruttare una 'spizzata' di Sanabria ma non abbastanza freddo al momento di calciare. E a rendere ancora più pesante l'errore arriva pochi minuti dopo l'inaspettato vantaggio dei neroverdi: Berardi si libera dal limite e calcia con il sinistro sul palo più lontano, Milinkovic-Savic para in tuffo ma la palla finisce sui piedi di Pinamonti che tutto solo (e lasciato colpevolmente in gioco da Singo) insacca in tap-in e festeggia il suo quinto gol in campionato (36').

Risponde Sanabria di testa

E a inizio ripresa poi la squadra di Juric rischia di incassare il colpo del ko, quando Laurienté finalizza una ripartenza perfetta: al Var viene però rilevato il fuorigioco del francese e il gol viene annullato. Il Toro è ancora vivo e riparte alla carica ancora con Radonjic che, dopo aver messo a sedere Rogerio, entra in area di rigore e calcia con il destro trovando però la provvidenziale deviazione di Ferrari che salva il Sassuolo (61'). Nessuno ferma invece Sanabria quattro minuti dopo, quando il centravanti granata tutto solo in area supera Consigli di testa su cross di Lazaro e con il suo ottavo centro in campionato fa 1-1. La squadra di Juric insiste con il 'solito' Radonjic, che prima segna in fuorigioco (69') e poi non inquadra la porta con il sinistro al volo (76'). Il match-point nel finale ce l'ha anche il Sassuolo ma Laurentié, dopo averla controllata con la coscia, non riesce a ribadire in rete la palla servitagli dal neo entrato Bajrami (85'). Al 'Mapei Stadium' finisce 1-1, con i granata che restano davanti agli emiliani e festeggiano anche il ritorno in campo di Pellegri (entrato nel finale) dopo i cinque mesi di stop per infortunio.

