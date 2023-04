Lazio-Juve diretta: ora LIVE la partita di oggi

ROMA - La Lazio sfida la Juve nella 29esima giornata di Serie A. All’Olimpico in palio ci sono punti importanti per la Champions. I biancocelesti vogliono essere sempre più secondi, i bianconeri cercano il grande colpo per mettersi in zona quarto posto dopo i pareggi di Milan e Inter. Segui la cronaca della partita in diretta.

20:35

Lazio, premiazioni prima dell’inizio

Premiato Maurizio Sarri dalla Lega di Serie A come miglior allenatore di marzo. Poco dopo è toccato a Milinkovic, miglior marcatore straniero della storia biancoceleste. E ancora: premio speciale per Danilo Cataldi che ha raggiunto le 200 presenze in maglia laziale.

20:30

La Juve viaggia forte

La Juve è la squadra che ha collezionato più punti in Serie A da febbraio in poi (21, frutto di sette vittorie e una sconfitta in otto gare di campionato); la Lazio in questo parziale è terza con 17, dietro al Napoli (18).

20:25

Lazio, ritorna Immobile

Il bomber della Lazio si riprende il posto da titolare al centro dell'attacco.Tra le 21 squadre affrontate almeno tre volte in casa in Serie A, la Juve è quella contro cui Ciro Immobile vanta la peggior media gol interna: appena una rete ogni 561 minuti giocati (un solo gol in sette sfide casalinghe di campionato ai bianconeri, nel settembre 2012 con la maglia del Genoa).

20:15

I numeri della Juve contro la Lazio

La Juve ha vinto le due gare stagionali contro la Lazio (3-0 in campionato, 1-0 in Coppa Italia) e non batte i biancocelesti almeno tre volte nella stessa annata dal 2016/17, sempre con Allegri in panchina (in quel caso senza subire alcun gol).

20:10

Un Olimpico bollente

Più di trentunomila biglietti venduti, si aggiungono ai circa 23.000 abbonati laziali (quota al netto degli abbonamenti Cucciolone, non valgono nei big match). É un Olimpico da 54.000 tifosi, forse qualcosa in più. Otto-novemila saranno i tifosi della Juve. Sarà spettacolo anche sugli spalti.

20:00

Le parole di Marusic

Nel pre partita, Adam Marusic, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "I punti in palio di questa sera sono molto importanti anche considerando gli altri risultati. Dobbiamo rimanere in alto fino alla fine anche se mancano tante partite. Abbiamo affrontato la Juve due volte ed entrambe abbiamo perso. Abbiamo analizzato bene le due sfide, dobbiamo essere attenti e concentrati per tutta la partita. Mi auguro di ottenere una vittoria. Sono molto orgoglioso dei miei numeri con la Lazio. La mia prima partita fu contro la Juve in Supercoppa Italiana, ora devo continuare a lavorare e migliorare. Andiamo avanti insieme”.

19:45

Lazio-Juve, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj: Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

JUVE (3-5-2) - Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri (in panchina Landucci).

19:40

La forza della Lazio

La Lazio vanta la miglior difesa del campionato: soltanto 19 gol al passivo, 17 clean sheet in 28 giornate di campionato, sei consecutivi per un totale di 565 minuti di imbattibilità. Hojlund, punta dell’Atalanta, l’ultimo a battere Provedel in Serie A. Era l’11 febbraio. Stasera la prova Juve.

19:30

Lazio, con la Juve per volare

Tre punti per volare ancora più in alto. Tre punti per iscriversi definitivamente alla lotta Champions nonostante la penalizzazione. Lazio contro Juve è tutta qui. Big match all'Olimpico dal sapore importantissimo. Due squadre in fiducia sono pronte a darsi battaglia in campo. Vanno sfruttate le frenate di Inter e Milan.

Roma - Stadio Olimpico