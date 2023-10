Probabili formazioni Inter-Roma: Mourinho punta su Bove

La probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Darmian, Carlos Augusto, Agoume, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Sanchez. Indisponibili: Arnautovic, Cuadrado. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

La probabile formazione di Mourinho

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Cristante, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. Allenatore: Mourinho (squalificato, in panchina Foti). A disposizione: Svilar, Boer, Kristensen, Celik, Aouar, Pagano, Belotti, Pisilli, Joao Costa, Azmoun, Cherubini. Indisponibili: Abraham, Dybala, Kumbulla, Pellegrini, Renato Sanches, Smalling, Spinazzola. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Inzaghi si affida ad Acerbi, Mourinho punta su Bove

Inzaghi si affida ad Acerbi per arginare Lukaku, Bastoni l'uomo dei raddoppi, con Pavard a completare il reparto davanti a Sommer. Sulle corsie esterne Dumfries e Dimarco. Rispetto alla Champions tornano anche Barella a centrocampo e Thuram in attacco accanto a Lautaro Martinez. Unica variabile è Darmian, ma è probabile che Inzaghi se lo giochi nella ripresa. Mourinho (squalificato, in panchina Foti) fa i soliti conti con le assenze: oltre a Dybala, Smalling e Pellegrini è out anche Spinazzola. A centrocampo Bove è favorito su Aouar, in quel caso Cristante potrebbe essere schierato a sinistra dei tre centrocampisti.

