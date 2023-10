Probabili formazioni Napoli-Milan: Garcia schiera Olivera

La probabile formazione di Garcia

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia. A disposizione: Gollini, Contini, Zanoli, Mario Rui, Ostigard, D'Avino, Elmas, Gaetano, Anguissa, Demme, Zerbin, Lindstrom, Simeone.

La probabile formazione di Pioli

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli. A disposizione: Mirante, Nava, Kjaer, Pellegrino, Florenzi, Bartesaghi, Adli, Pobega, Romero, traoré, Okafor, Jovic.

Garcia punta su Olivera, Pioli si affida a Thiaw

Garcia in attacco si affida a Raspadori, con Simeone che parte dalla panchina. Per il resto, un paio di dubbi: Olivera sembra lievemente in vantaggio rispetto a Mario Rui e poi, in mezzo al campo (dove Anguissa rientra ma ha minutaggio basso e parte dalla panchina) c’è una maglia contesa tra Cajuste ed Elmas. Pioli attacca con Giroud e Leao, affiancati da Pulisic: il tecnico rossonero ha recuperato sia Okafor che Jovic ma non avrà a disposizione Chukwueze e Loftus-Cheek. In difesa, squalificato Thiaw, al suo posto dovrebbe giocare Kalulu, anche se Kjaer reclama spazio. Tomori sarà il compagno di reparto del francese. Calabria terzino destro, tornano dalla squalifica Theo Hernandez e Maignan.

