Kouame dopo il fallo di Lukaku: foto della gamba ferita e messaggio social

ROMA - Nel pareggio conquistato in rimonta dalla Fiorentina all'Olimpico contro la Roma, Christian Kouame è stato decisivo. Prima fornendo l'assist per il gol dell'1-1 segnato da Martinez Quarta, un cross dalla sinistra dopo una finta su Romelu Lukaku , poi causando l'espulsione dello stesso attaccante belga nel finale (la seconda dopo quella di Nicola Zalewski per i giallorossi, che hanno chiuso in nove).

Lukaku, il dato incredibile sull’espulsione: la reazione al triplice fischio

Kouame, il post sui social dopo l'entrata di Lukaku

Corretto il rosso a Lukaku (anche se come sottolineato nella nostra moviola e da José Mourinho sui social il metro fin lì usato dall'arbitro Rapuano era stato diverso), che per fortuna non ha colpito in pieno l'avversario sfiorandone invece il calzettone e rompendoglielo, come mostrato dallo stesso Kouame in una storia su Instagram. Sull'entrata in scivolata di 'Big Rom' l'esterno ivoriano ha rischiato grosso, ma per sua fortuna le conseguenze non si sono rivelate serie come temuto: di qui il messaggio 'Thanks God', con uno sticker di ringraziamento, che ha accompagnato l'immagine scattata nello spogliatoio dell'OIimpico.