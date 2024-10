Lazio-Genoa diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

ROMA - Lazio e Genoa si affrontano allo stadio Olimpico per la nona giornata di Serie A. I biancocelesti vogliono tornare al successo dopo la sconfitta nell'ultimo turno di campionato in casa della Juventus. Dall'altra parte il Grifone ha bisogno dei tre punti per provare a lasciarsi alle spalle un inizio di stagione molto negativo che ha portato il club a racimolare solamente 6 punti nelle prime 8 gare di campionato. Segui la partita in diretta.

15:17

16' - Buona azione di Tavares

Il terzino della Lazio riceve palla da Rovella e combina con Noslin riuscendo a conquistare il fondo del campo. Il portoghese tenta il cross al centro per i compagni ma arriva con il passo lungo e ne viene fuori un servizio imprendibile per tutti.

15:13

13' - Provedel blocca

Il Genoa rimane in attacco conquistando il terzo angolo della sua gara. La Lazio riesce a respingere ma la sfera resta buona per Martin che calcia dalla distanza trovando la parata in presa di Provedel.

15:12

12' - Doppia deviazione sul tiro di Frendrup

Il Genoa torna in attacco e trova Pinamonti, che rifinisce giocando spalle alla porta e accomoda per il tiro dalla distanza di Frendrup. Il danese calcia con il destro e trova una doppia deviazione che concede al Genoa il secondo corner della sua partita.

15:11

10' - Tavares sfiora il gol da sogno

Il terzino portoghese lavora la palla sul binario di sinistra e dallo spigolo dell'area, dopo una bella giocata di suola, lascia partire un tiro potente che si impenna finendo alto di poco.

15:09

9' - Pressione offensiva Lazio

Da qualche minuto la squadra di casa si trova in costante pressione offensiva. Il Genoa si chiude e respinge tutto il possibile.

15:07

7' - Leali che brivido su Castellanos

Il portiere del Genoa temporeggia con la palla tra i piedi prima di tentare il rilancio. Castellanos riesce a sporcare il lancio di Leali e la palla viene toccata in allungo da Rovella che la rimanda al portiere rossoblù.

15:05

5' - Sfuma il contropiede della Lazio

I biancocelesti provano a rendersi pericolosi con la prima ripartenza della loro gara condotta da Gila. La palla gira sul lato sinistro del campo fino a raggiungere Noslin, che cerca lo spazio per il cross ma sbatte contro il muro del Genoa.

15:02

2' - Parata di Provedel

Il Genoa manda il corner direttamente in area di rigore per Thorsby che, appostato sul primo palo, sfiora il pallone portando all'intervento con i piedi di Provedel.

15:01

2' - Primo corner per il Genoa

Il Grifone si spinge subito in zona offensiva e, grazie a una respinta larga di Tavares, conquista il primo calcio d'angolo della paratita.

15:00

1' - Si parte

L'arbitro Piccinini ha dato il fischio d'inizio. Il primo possesso della gara è per il Genoa che muova palla con Pinamonti.

14:56

Squadre in campo

I ventidue scelti per iniziare la partita hanno fatto il loro ingresso in campo e si sono disposti davanti alla tribuna. L'inno della Serie A suona all'Olimpico mentre i preparativi per l'inizio della sfida sono quasi terminati.

14:55

Finito il riscaldamento

Le due squadre hanno terminato la fase di riscaldamento in campo e sono rientrate negli spogliatoi per gli ultimi preparativi prima del fischio d'inizio.

14:50

La Lazio insegue la sua prima rete inviolata

La Lazio subisce gol da 10 partite consecutive in Serie A. Una striscia più lunga di qeusta c'è stata solo nel 2010, quando subirono almeno un gol per 12 partite di fila. Questa è anche la seconda volta negli ultimi 60 anni che i biancocelesti non registrano neanche un ‘clean sheet’ nelle prime otto giornate di Serie A. La prima è stata nel 2021/22, quando hanno centrato la loro prima porta inviolata alla decima giornata di campionato.

14:45

Genoa, avvio incoraggiante per Pinamonti

Andrea Pinamonti ha segnato tre gol in questo campionato. Solo tre giocatori italiani hanno fatto meglio di lui nelle prime nove giornate di Serie A con il Genoa nell’era dei tre punti a vittoria. Il migliore è stato Destro con 6 gol nel 2021/22, seguito da Marco Borriello a quota 5 2007/08 e da Alessandro Matri a 4 nel 2014/15. Contro la Lazio però l'attaccante classe '99 non ha mai trovato il gol.

14:40

La classifica di Serie A

Mentre la nona giornata di campionato si avvicina alla sua conclusione scopri tutte le posizioni della Serie A. CONSULTA LA CLASSIFICA LIVE

14:35

Serie A: i risultati aggiornati e i prossimi appuntamenti di campionato

Si è da poco conclusa la sfida di Serie A tra Parma ed Empoli iniziata alle 12:30, seguiranno altre quattro partita nella giornata di oggi. Scopri tutti i risultati fino a questo momento e i prossimi impegni di Serie A. CONSULTA IL CALENDARIO LIVE

14:30

Lazio-Genoa: fischio d'inizio alle 15, come seguirla in tv

Si avvicina il momento di Lazio e Genoa. In attesa del fischio d'inizio, scopri come seguire la partita in diretta tv e streaming. LEGGI L'ARTICOLO

14:25

Lazio, grande impatto di Dia

Boulaye Dia ha segnato due gol nelle sue prime tre partite all'Olimpico con la maglia della Lazio. Tra i calciatori stranieri solo Verón con tre nel 1999 ha fatto meglio nelle sue prime quattro presenze interne in biancoceleste.

14:20

Lazio senza Zaccagni, il capitano non sarà in panchina

Baroni dovrà fare a meno del suo capitano e numero 10. Mattia Zaccagni, atteso inizialmente dal primo minuto, non parteciperà alla sfida dell'Olimpico con tro il Genoa a causa di un attacco gastrointestinale.

14:15

Il Genoa va male in trasferta

Il Genoa ha perso tre delle ultime quattro trasferte di Serie A. Il rendimento deludente del club rossoblù fin qui non si è dimostrato all'altezza del livello visto nella passata stagione, quando mise da parte 12 punti in 10 trasferte, perdendo solo una di queste.

14:10

Lazio in serie positiva all'Olimpico

Tra i club di Serie A solo la Juventus ha reso meglio della Lazio nelle ultime partite casalinghe. I bianconeri vantano infatti una striscia di imbattibilità interna di 12 partite, mentre in campionato i biancocelesti non perdono all'Olimpico dal mese di marzo, raggiungendo una serie di 9 partite.

14:03

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Noslin; Castellanos. All. Baroni

GENOA (4-4-2): Leali; Sabelli, Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Frendrup, Miretti, Martins; Thorsby, Pinamonti. All. Gilardino

Stadio Olimpico, Roma