Empoli-Inter 0-3 diretta Serie A: doppio Frattesi e Lautaro, Inzaghi a -4 dal Napoli LIVE

EMPOLI - Dopo il pari beffa nel derby d'Italia contro la Juve a San Siro, l'Inter reagisce e torna al successo nel turno infrasettimanale al 'Castellani' di Empoli , dove i toscani restano in dieci dal 31' per il rosso a Goglichidze (brutto fallo su Thuram) e nella ripresa viene punita dalla doppietta di Frattesi e dal gol di Lautaro Martinez (0-3) . Tre punti pesanti per i nerazzurri di Simone Inzaghi, che tornano così a -4 dal Napoli capolista (vittoriosa a San Siro contro il Milan in anticipo). Rivivi la diretta della partita e segui tutti gli aggiornamenti e le dichiarazioni dei protagonisti in tempo reale.

Empoli-Inter in diretta

20:29

Empoli-Inter 0-3: numeri e statistiche della partita

QUI tutti i numeri e le statistiche dii Empoli-Inter, sfida valida per la decima giornata di Serie A e vinta 3-0 dai nerazzurri al Castellani.

20:23

90+3' - Gara finita al Castellani! Empoli-Inter 0-3

Triplice fischio di Marchetti e gara finita al Castellani: l'Inter batte 3-0 l'Empoli, in dieci dal primo tempo per il rosso a Goglichidze e punito nella ripresa dalla doppietta di Frattesi e dal gol di Lautato Martinez.

20:20

90' - Tre i minuti di recupero concessi dall'arbitro Marchetti

Tre i minuti concessi dall'arbitro Marchetti al Castellani, dove l'Inter è avanti 3-0 contro un Empoli in dieci uomini.

20:17

87' - L'Inter gestisce nel finale di gara al Castellani

Finale di partita in gestione al Castellani per l'Inter, avanti 3-0 contro l'Empoli, che in dieci uomini dal 31' del primo tempo non va più ad aggredire i nerazzurri.

20:11

81' - Ultimo cambio nell'Inter: dentro Palacios al posto di De Vrij

Ultima sostituzione nell'Inter, con Sime Inzaghi che nel finale concede spazio al nuovo difensore Palacios: l'argentino entra al posto di De Vrij e fa il suo esordio in campionato.

20:09

79' - GOL di Lautaro! Empoli-Inter 0-3

Terzo gol dell'Inter: Barella serve un'ottima palla a Lautaro Martinez che di sinistro infila Vasquez. Nerazzurri avanti ora 3-0 sull'Empoli, che è in dieci uomini.

20:07

77' - Ultima sostituzione nell'Empoli: entra Sambia per Gyasi

Ultima sostituzione nell'Empoli: il tecnico D'Aversa manda in campo per il finale di gara Sambia al posto di Gyasi.

20:04

74' - Altro cambio per Inzaghi: dentro Taremi

Ancora un cambio nell'Inter di Simone Inzaghi, stavolta in attacco: entra Taremi al posto di Thuram, che nel primo tempo ha causato l'espulsione di Goglichidze.

19:57

67' - GOL di Frattesi! Empoli-Inter 0-2

Raddoppio dell'Inter, ancora con Frattesi che fa doppietta: nerazzurri ora avanti 2-0 al Castellani contro l'Empoli in dieci uomini.

19:56

66' - Sostituzione nell'Empoli: dentro Pellegri per Colombo

Sostituzione in attacco per l'Empoli: il tecnico D'Aversa manda in campo Pellegri al posto di Colombo.

19:55

65' - Triplo cambio nell'Inter: dentro Pavard, Dumfries e Zielinski

Tripla sostituzione nell'Inter, con Simone Inzaghi che richiama in panchina Bastoni, Dimarco e Mkhitaryan: al loro posto entrano Pavard, Dumfries e Zielinski.

19:52

62' - Giallo nell'Inter: ammonito Bastoni per un fallo su Fazzini

Prima ammonizione per l'Inter: giallo a Bastoni per fallo su Fazzini, finora autore di una grande prestazione e tra i migliori in campo.

19:48

58' - Doppio cambio nell'Empoli: dentro Henderson e Pezzella

Doppia sostituzione nell'Empoli: il tecnico D'Aversa manda in campo lo scozzese Henderson e Pezzella al posto di Maleh e Anjorin.

19:47

57' - Inter vicina al raddoppio con Thuram

Inter vicina al raddoppio: cross di Darmian dalla destra e colpo di testa in area impolese da parte di Thuram, che angola però troppo la conclusione con la palla che termina sul fondo.

19:40

50' - GOL di Frattesi! Empoli-Inter 0-1

Inter in vantaggio: cross di Bastoni sul secondo palo per la testa di Darmian e sponda per Frattesi, che di sinistro calcia in porta superando Vasquez. Inter ora avanti 1-0 sull'Empoli, che dovrà rincorrere con l'uomo in meno.

19:39

49' - Punizione per l'Empoli: Fazzini calcia sulla barriera

Partenza migliore per l'Empoli in questa ripresa e Fazzini conquista una punizione dal limite dell'area: sulla palla va lo stesso centrocampista che però calcia sulla barriera dell'Inter.

19:36

46' - Via al secondo tempo: dentro De Sciglio nell'Empoli

Iniziato il secondo tempo di Empoli-Inter al Castellani, con il risultato fermo sullo 0-0 e i padroni di casa in dieci uomini per il rosso a Goglichidze (31'). Il tecnico dei toscani D'Aversa ha effettuato un cambio all'intervallo: dentro De Sciglio al posto di Solbakken.

19:25

Empoli-Inter, 0-0 all'intervallo: i numeri del primo tempo

QUI tutti i numeri e le statistiche del primo tempo di Empoli-Inter, sfida del Castellani con il risultato fermo sullo 0-0 all'intervallo.

19:18

45+3' - Finito il primo tempo: Empoli-Inter 0-0, toscani in dieci

Dopo i tre minuti di recupero finisce il primo tempo: 0-0 al Castellani tra Empoli e Inter con i padroni di casa in dieci dal 31' per il rosso a Goglichidze (cartellino inizialmente giallo poi cambiato su segnalazione del Var). Al 20' annullato (sempre dopo intervento del Var) un gol al nerazzurro Darmian (per un tocco di mano).

19:16

45+1' - Inter pericolosa da corner: Lautaro manca la porta

Inter pericolosa su azione da corner: cross in area e colpo di testa di Lautato che non inquadra la porta, con Thuram che non riesce a intervenire per spingere la palla in rete.

19:15

45' - Sono tre i minuti di recupero concessi dall'arbitro

Tre i minuti di recupero concessi dall'arbitro Marchetti in questo primo tempo della sfida tra Empoli e Inter al Castellani.

19:10

40' - Cross insidioso di Dimarco, Viti salva Vasquez

Occasione Inter che attacca dalla sinistra: cross insidioso di Dimarco e uscita incerta del portiere empolese Vasquez, salvato però dalla copertura di Viti.

19:08

38' - Giallo nell'Empoli: fallo su Darmian, ammonito Cacace

Ammonizione nell'Empoli: giallo a Cacace per un fallo sull'esterno interista Darmian che era lanciato in ripartenza.

19:06

36' - D'Aversa in dieci ma aspetta a cambiare: Empoli ora con il 4-4-1

Nonostante l'uomo in meno per ora D'Aversa non effettua sostituzioni, ma ha ridisegnato il suo Empoli passando dal 3-4-2-1 a un 4-4-1.

19:01

31' - Marchetti cambia idea: rosso a Goglichidze, Empoli in dieci!

Richiamato al video dal Var, l'arbitro Marchetti rivede l'entrata di Goglichidze su Thuram e cambia idea: da giallo il cartellino diventa rosso e il difensore dell'Empoli viene espulso e lascia i suoi in dieci.