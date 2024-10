Como-Lazio diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

COMO - La decima giornata di Serie A si conclude con Como-Lazio e, in contemporanea, Roma-Torino. I biancocelesti sono in cerca di un successo che gli consentirebbe di sorpassare la Juventus recuperando terreno in ottica Champions League. Dall'altra parte il Como punta a dare continuità alla sua ottima partenza dopo tre partite difficili in cui ha raccolto solamente un punto. Segui la partita in diretta.