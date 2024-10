Roma-Torino diretta Serie A: sblocca Dybala, segui LIVE

Dopo la durissima sconfitta contro la Fiorentina e diversi giorni di dubbi e incertezze, la Roma torna in campo . I giallorossi Juric , la cui panchina è fortemente in bilico , sfidano il Torino di Vanoli nel turno infrasettimanale di Serie A. Il tecnico croato contro la sua ex squadra con in palio non solo i tre punti, ma forse anche il suo futuro alla Roma: segui la sfida in diretta .

21:06

20' - GOL ROMA! Incredibile Dybala!

Grande errore di Linetty e Milinkovic Savic che non si capiscono, Dybala recupera palla in area e da posizione defilata trova un tiro incredibile sul quale la difesa del Torino non può nulla.

20:57

11' - Celik pericoloso

Prima occasione pericolosa per la Roma, con il cross lungo di Dybala da calcio di punizione e il colpo di testa di Celik che termina di poco a lato.

20:55

9' - Roma avanti, il Torino si difende

La Roma ci prova anche da calcio piazzato, ma il Torino si chiude bene e respinge tutte le azioni giallorosse fin qui.

20:51

5' - Roma aggressiva

Inizio aggressivo dei giallorossi, che però non riescono ancora a costruire azioni pericolose. Torino compatto e chiuso nella sua metà di campo per ora.

20:46

1' - Si parte!

Fischio d'inizio di Fabbri: inizia Roma-Torino! Tifosi divisi tra cori, canti e fischi per la squadra.

20:42

Roma e Torino in campo

Rientrano in campo le due squadre: pochi minuti al fischio d'inizio.

20:38

Roma, fischi alla lettura delle formazioni

Prosegue la tensione anche al momento della lettura delle formazioni. Pesanti fischi ad ogni nome, tranne che per Svilar, Kone, Pisilli, Baldanzi e Dybala. Lo stadio ha anche alcuni spazi vuoti a pochi minuti dal fischio d'inizio: sono entrate meno di 50mila persone.

20:32

Roma e Torino tornano negli spogliatori

Rientrano negli spogliatoi Roma e Torino. Tantissimi fischi per i giallorossi al rientro.

20:30

Angelino: "Siamo uniti con Juric"

Queste le parole nel pre-partita di Angelino: "Sono stati giorni brutti, difficili per noi. Siamo responsabili. Dobbiamo uscire da questa situazione e dobbiamo farlo sul campo. Dobbiamo guardarci allo specchio, fare un’autocritica importante e trovare una soluzione. Adesso. Siamo con Juric. Siamo uniti. Dobbiamo fare molto di più, perché quello che stiamo facendo non è sufficiente”.

20:25

Roma, dai tifosi il coro: "Tifiamo solo la maglia"

Prosegue il clima pesante dell'Olimpico, con i tifosi che fischiano i giocatori e cantano il coro "Tifiamo solo la maglia".

20:20

Roma e Torino in campo per il riscaldamento

Prosegue intanto il riscaldamento pre-partita di Roma e Torino: manca meno di mezz'ora all'inizio della sfida.

20:18

Olimpico, atmosfera pesante dentro lo stadio

Manca ancora mezz'ora all'inizio della sfida, ma all'Olimpico si sentono già fischi dai finora pochi tifosi presenti.

20:15

Juric: "Dobbiamo pensare solo a ripartire"

Queste le parole di Juric nel pre-partita: "Dopo quella sconfitta eclatante è stato giusto chiarire le cose. Ci siamo chiariti e ora dobbiamo pensare solo a ripartire forte e non alle altre cose. Oggi c'è una scelta diversa, vediamo sul campo come andrà. Torino? Tre anni bellissimi, la società e la squadra sono cresciuti, è bellissimo vederli dal vivo".

20:00

Cerci: "Roma, con il Torino non sarà facile"

Il doppio ex della sfida, Alessio Cerci, ha analizzato così la sfida: "La Roma a livello di rosa è da Champions, ma il campo dice altro. La Roma è in grande difficoltà a livello di gioco, fatica a tirare in porta. I giocatori e Juric devono tirare fuori le proprie qualità e personalità. La Roma ha calciatori importanti che stanno rendendo poco. A Trigoria si può lavorare bene, c’è tutto a disposizione. I giocatori devono guardarsi in faccia e fare di più. Tutti si aspettano di più da questa squadra. Juric ha le qualità per fare meglio. Stasera spero in una partita con tanti gol, almeno mi diverto anche. Dai giocatori della Roma mi aspetto una grande risposta, soprattutto in termini di personalità. Il Torino è una squadra ben allenata, messa bene in campo e difficile da affrontare. Vedo una partita equilibrata e non semplice per la Roma".

19:55

Roma, festa di Halloween per le wags

Le wags della Roma festeggiano Halloween con i loro bambini. La testa dei giocatori è invece completamente sulla delicata sfida contro il Torino.

19:46

Torino, la formazione ufficiale di Vanoli

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina; Pedersen, Vlasic, Linetty, Ricci, Lazaro; Sanabria, Adams. All: Vanoli.

19:42

Roma, la formazione ufficiale di Juric

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, NDicka. Angelino; Celik, Konè, Le Fée, Zalewski; Pisilli, Baldanzi; Dybala. All: Juric.

19:38

Olimpico, atmosfera particolare per Roma-Torino

Clima insolito allo Stadio Olimpico, solitamente abiutato a soldout e feste dei tifosi. La curva dovrebbe entrare fin dall’inizio perché altrimenti avrebbe annunciato la contestazione e l'ngresso ritardato, ma le cose potrebbero anche cambiare all’ultimo.

19:27

Saud, duro intervento su Pellegrini: cosa è successo

Una scivolata di Saud Abdulhamid nel corso dell'allenamento di rifinitura ha causato un forte dolore al piede a Lorenzo Pellegrini, che ora è in dubbio per il match di stasera: ecco cosa è successo. LEGGI TUTTO

19:20

Roma, il dato positivo contro il Torino

La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime sei sfide contro il Torino in campionato, collezionando 4 vittorie e 2 pareggi. L’ultimo successo dei granata contro i giallorossi in Serie A risale al 18 aprile 2021 (3-1 all’Olimpico Grande Torino).

19:16

De Rossi non tornerà alla Roma: il retroscena

Comunque vada, De Rossi non tornerà alla Roma. L'ex tecnico non tornerà un'altra volta sulla panchina dei giallorossi in caso di addio di Juric, e Ghisolfi lo ha fatto capire ai giocatori. LEGGI TUTTO

19:06

Roma, problemi per Juric: in dubbio Dovbyk e Pellegrini

Roma in emergenza a poche ore dal fischio d'inizio: attacco febbrile per Dovbyk e problema in allenamento per Pellegrini. Il tecnico croato è costretto a rivoluzionare la formazione per la sfida contro il Torino. LEGGI TUTTO

19:00

Roma, contestazione e striscioni: cosa succederà stasera

Ecco quale sarà il clima che dovrebbe attendere la squadra giallorossa stasera all’Olimpico. E il condizionale è d’obbligo perché poi molto dipenderà anche da come andrà la partita e dall’atteggiamento dei giocatori. LEGGI QUI

18:52

Roma, la probabile formazione di Juric

Questo il probabile undici titolare scelto da Juric per una sfida decisiva per il suo futuro sulla panchina giallorossa.