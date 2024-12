Fiorentina-Udinese diretta Serie A: il ritorno di Bove al Franchi LIVE

Aggiorna

A poco più di tre settimane da quel Fiorentina-Inter, sospeso al 17' del primo tempo, Edoardo Bove torna allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze, per raccogliere l'abbraccio del popolo viola. L'ex Roma sarà presente in occasione della sfida tra la squadra di Palladino e l'Udinese di Kosta Runjaic, valida per la 17esima giornata di Serie A. Calcio d'inizio previsto per le ore 18:30: segui in diretta la partita su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

18:10 Gosens: "Il ritorno di Bove è una spinta in più per noi" Gosens a DAZN: “Il primo obiettivo era andare avanti in Conference e siamo riusciti a farlo. Ora focus sul campionato fino a marzo, ovviamente vogliamo tornare alla vittoria dopo la sconfitta con il Bologna. Il ritorno di Bove? Un gran segnale, è il segnale che sta veramente bene ed è una spinta in più per noi. Sappiamo che ha sofferto, ma fortunatamente è diventata normalità per noi perché è già da più di una settimana che è con noi. Un bel segnale anche per chi è fuori e per chi tiene a lui”. 18:03 Applausi per Bove all'arrivo allo stadio Applausi per Bove sin dalla discesa dal pullman: il ritorno al Franchi è accompagnato da un clima di affetto nei suoi confronti pressoché tangibile.

17:55 Fiorentina-Udinese, tutte le statistiche in tempo reale Resta aggiornato in tempo reale su numeri e statistiche di Fiorentina-Udinese. GUARDA QUI 17:45 Fiorentina, Bove sarà in panchina Edoardo Bove sarà in panchina al fianco dei compagni di squadra, pur non potendo scendere in campo. IL MOTIVO 17:40 Bove, la prima volta dopo il malore Presenza speciale al "Franchi". Riflettori puntati su Edoardo Bove, che torna per la prima volta dopo il malore accusato lo scorso primo dicembre contro l'Inter. LEGGI QUI 17:32 Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Udinese FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Kayode, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. All. R. Palladino. UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Kabasele, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. All. K. Runjaic. 17:30 Fiorentina-Udinese, Bove torna al Franchi Edoardo Bove, 22 giorni dopo. Il centrocampista classe 2002 si prepara ad abbracciare nuovamente la tifoseria viola e i ventimila del "Franchi", in occasione di Fiorentina-Udinese. Cancelli già aperti dalle 16:30 "per garantire un ingresso sereno ed evitare situazioni di calca nei pressi dei prefiltraggi e dei tornelli". I DETTAGLI Stadio Artemio Franchi - Firenze

