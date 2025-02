Fiorentina-Inter diretta recupero Serie A: segui la partita di oggi

FIRENZE - A 67 giorni dal malore di Edoardo Bove , Fiorentina e Inter si sfidano nel recupero della 14esima giornata di Serie A . La partita dello stadio 'Artemio Franchi' riprenderà al 17° minuto da una rimessa laterale in favore della squadra di Raffaele Palladino , replicando l'ultima situazione prima della sospensione del match. La squadra di casa scende in campo con l'obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva e raggiungere la Lazio al quarto posto; i campioni d'Italia , in caso di successo, possono invece agganciare il Napoli in testa alla classifica. Segui la diretta della partita .

20:08

Fiorentina-Inter, le formazioni ufficiali

Le scelte di Palladino e Inzaghi per il recupero del 'Franchi'.

19:59

Fiorentina, l'Inter al 'Franchi' è un tabù

A partire dalla stagione 2017/18, la Fiorentina ha vinto solo una delle 14 sfide disputate contro l’Inter in Serie A (5 pareggi e 8 sconfitte). Inoltre la Viola non segna da due partite di fila contro i nerazzurri in campionato e non registra una serie di match senza reti all’attivo più lunga nel torneo contro questa avversaria dal periodo tra dicembre 2007 e novembre 2009 (striscia di cinque in quel caso).

19:51

Fiorentina, la formazione ufficiale di Palladino

FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Dodo, Mandragora, Richardson, Parisi; Beltran, Kean. All. Palladino.

19:50

Inter, la formazione ufficiale di Inzaghi

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. All.Inzaghi.

19:44

Fiorentina e Inter, chi scenderà in campo al 'Franchi'

Per la prosecuzione della partita, potranno scendere in campo solamente i calciatori già tesserati dalle due società il 1° dicembre 2024, data della partita poi interrotta per il malore di Bove. Quindi gli innesti di gennaio non saranno schierabili dai due tecnici.

19:38

Fiorentina-Inter, le probabili formazioni di Palladino e Inzaghi

Le possibili scelte dei due allenatori per il recupero della 14esima giornata di Serie A

19:35

Fiorentina-Inter, match d'alta classifica al 'Franchi'

La squadra di Palladino sogna il quarto posto, i nerazzurri di Inzaghi l'aggancio al Napoli di Conte in testa: LA CLASSIFICA DI SERIE A

19:30

Fiorentina-Inter, dove vedere la partita in tv e in streaming

Il match del Franchi tra viola e nerazzurri, recupero della 14esima giornata di Serie A, andrà in scena oggi (giovedì 6 febbraio) alle ore 20:45: si ripartirà dal 16' di partita con una rimessa laterale per la Fiorentina. La prosecuzione di Fiorentina-Inter verrà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. Il servizio streaming sarà invece attivo su DAZN, Sky Go e Now.

Firenze, stadio Artemio Franchi