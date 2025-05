Lazio-Juve diretta Serie A: segui la partita di campionato

Aggiorna

All'Olimpico Lazio e Juventus scendono in campo per la trentaseiesima giornata di Serie A: entrambe a 63 punti in classifica, si giocano tanto per la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo la sconfitta del Bologna contro il Milan, infatti, gli uomini di Baroni e Tudor possono dare uno strappo importante sul quarto posto.

17:20 Lazio-Juve: da quanto tempo Baroni non vince in casa L’ultimo successo in Serie A per Baroni all’Olimpico risale al 9 febbraio col 5-1 al Monza, da lì in poi cinque pareggi consecutivi e tante opportunità sprecate, come l’ultimo 2-2 col Parma. 17:05 Juventus, la formazione ufficiale JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Renato Veiga, Kalulu; Alberto Costa, Locatelli, Thuram, Weah; Nico Gonzalez, Mckennie; Kolo Muani. Allenatore: Tudor 17:00 Lazio, la formazione ufficiale LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni. 16:58 Lazio-Juve: le probabili formazioni di Baroni e Tudor LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni. JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Renato Veiga, Savona; Alberto Costa, McKennie, Locatelli, K. Thuram, Weah; Nico Gonzalez, Kolo Muani. Allenatore: Tudor. Serie A Lazio-Juve, le formazioni ufficiali di Baroni e Tudor 16:55 Lazio-Juve, dove vederla in tv Lazio-Juve sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box.

16:45 La Lazio e la pareggite La Lazio ha pareggiato le ultime cinque partite disputate all'Olimpico in Serie A, registrando così la striscia aperta più lunga di pareggi interni consecutivi nel campionato. I biancocelesti non arrivano a sei pareggi casalinghi di fila in Serie A dal lontano 1991. 16:31 Juventus, il dato impressionante contro la Lazio La Juventus è la squadra che ha sconfitto più volte la Lazio nella storia della Serie A: sono ben 87 i successi bianconeri contro i biancocelesti, a fronte di 36 vittorie della Lazio e 38 pareggi. In termini assoluti, solo l'Inter ha subito più sconfitte da un singolo avversario nella massima serie, con 88 ko — anche in questo caso proprio contro la Juventus. Roma - Stadio Olimpico

© RIPRODUZIONE RISERVATA