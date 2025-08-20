Squalificati, indisponibili e in dubbio: le ultime in vista della 1ª giornata di Serie A

Tutti i calciatori in dubbio: tra questi Frattesi e Dimarco

Con ancora varie sedute di allenamento da svolgere, la presenza di alcuni giocatori per il primo turno di Serie A è ancora in dubbio. Il Como di Fabregas tenterà di recuperare Addai, mentre lo staff medico del Cagliari è al lavoro per avere a disposizione contro la Fiorentina Radunovic, Kilicsoy e Luperto. Chivu spera di poter contare per la sfida al Torino di Dimarco e Frattesi: il primo ha accusato una contusione alla coscia, il secondo è in recupero dopo l'intervento all'ernia bilaterale. Contrattura alla coscia dalla quale cerca di recuperare anche Vecino per rinforzare il centrocampo di Sarri. In dubbio anche Perez del Lecce e Gutierrez, l'ultimo arrivo in casa Napoli, che negli ultimi giorni ha effettuato lavoro differenziato. Recupero possibile anche per Sarr del Verona.