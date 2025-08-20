Squalificati, indisponibili e in dubbio: le ultime in vista della 1ª giornata di Serie A

La Serie A 2025/26 è pronta a iniziare. Sabato 23, alle 18:30, Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce daranno il via al prossimo campionato. Al via la caccia alla squadra di Conte campione in carica, che dovrà però fare a meno a lungo di Lukaku, infortunato. A questo riguardo, quale è la situazione, squadra per squadra, dalle infermerie? E quali sono gli squalificati per la prima giornata? Guardiamo insieme.
Fiorentina e Genoa: tutti disponibili. Leao out alla prima giornata
Tra le venti squadre di Serie A, c'è chi arriva al primo appuntamento stagionale al meglio della condizioni dopo il lavoro estivo e senza infortuni o squalifiche da segnalare. Questo è il caso della Fiorentina di Stefano Pioli, che potrà contare della totalità della sua rosa. I viola esordiranno in trasefrta contro il Cagliari. Tutti disponibili anche per Vieira e il Genoa, che a Marassi ospiteranno il Lecce. Grosso, per l'esordio del neopromosso Sassuolo contro il Napoli ha un solo dubbio, riguardo le condizioni di Skjellerup. Allegri farà il ritorno in campionato sulla panchina del Milan a San Siro contro la Cremonese senza Leao: il portoghese è alle prese con l'elongazione al polpaccio subita contro il Bari. Tenterà il recupero per la seconda giornata.
Undici gli squalificati per la prima giornata
Sono undici i calciatori che, reduci da un'espulsione o di una squalifica rimediata sul finale della scorsa stagione, salteranno la prima giornata di campionato. Parliamo di Romagnoli (Lazio), squalificato per due giornate. Oltre a lui, anche Pierotti (Lecce), i tre della Cremonese Barbieri, Valoti, Vazquez, Calhanoglu e Pio Esposito per l'Inter, Miranda (Bologna), Balogh (Parma), Celik (Roma). Infine c'è il caso Okoye: il portiere dell'Udinese rientrerà dalla squalifica dopo la settima giornata di campionato.
Tutti i calciatori in dubbio: tra questi Frattesi e Dimarco
Con ancora varie sedute di allenamento da svolgere, la presenza di alcuni giocatori per il primo turno di Serie A è ancora in dubbio. Il Como di Fabregas tenterà di recuperare Addai, mentre lo staff medico del Cagliari è al lavoro per avere a disposizione contro la Fiorentina Radunovic, Kilicsoy e Luperto. Chivu spera di poter contare per la sfida al Torino di Dimarco e Frattesi: il primo ha accusato una contusione alla coscia, il secondo è in recupero dopo l'intervento all'ernia bilaterale. Contrattura alla coscia dalla quale cerca di recuperare anche Vecino per rinforzare il centrocampo di Sarri. In dubbio anche Perez del Lecce e Gutierrez, l'ultimo arrivo in casa Napoli, che negli ultimi giorni ha effettuato lavoro differenziato. Recupero possibile anche per Sarr del Verona.
Gli infortunati che salteranno la prima giornata (e non solo)
L'infortunio di Romelu Lukaku costringerà l'attaccante belga a un lungo stop. Non è il solo però alle prese con un'assenza prolungata. Il rientro di Suslov del Verona, dopo la rottura del legamento crociato anteriore è previsto non prima di aprile 2026. Sempre in casa Hellas, Valentini non prenderà parte alla prima partita dopo una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Dopo la sosta è previsto il rientro di Ismajli del Torino, che sempre in difesa è alle prese con il recupero di Schuurs. In casa Parma oltre a Charpentier (rientro dopo la sosta) anche Ondrejka e Frigan sono lungodegenti. Il primo rientrerà nella seconda metà di ottobre (così come Dossena del Como), il secondo, appena arrivato in Emilia, non prima di aprile del 2026. Dopo la sosta tornerà Marchwinski del Lecce.
Gilardino avrà quattro giocatori indisponibili alla prima giornata con il suo Pisa: Lusuardi, che dovrebbe rientrare per la sfida alla Roma, mentre per Vural, Coppola ed Esteves la data del recupero è ancora da stabilire. Per quanto riguarda la Juventus sono tre gli indisponibili alla prima giornata: Savona, Miretti e Cabal. Il Bologna farà a meno di Holm per tre settimane, mentre Juric prima di rivedere Kolasinac e Bakker dovrà attendere tra ottobre e novembre.
