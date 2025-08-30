Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pisa-Roma diretta Serie A: segui la prima trasferta di campionato di Gasperini LIVE

Dopo l'esordio vittorioso in casa con il Bologna, i giallorossi affronteranno la squadra di Gilardino nella seconda partita stagionale
Pisa
Pisa
Roma
Roma
20:45
Serie A - 30.08.2025
Arena Garibaldi Romeo Anconetani

TabellinoCalendarioClassifiche
Pisa
20:45
Roma
8 min
Aggiorna

Buona la prima (2-0 contro il Bologna) e adesso tocca alla seconda. La Roma vola a Pisa per la seconda giornata di Serie A 2025/26, la prima trasferta dell'era Gasperini. Nella giornata in cui a Ciampino è sbarcato il nuovo acquisto Kostas Tsimikas, terzino greco in prestito secco del Liverpool che debutterà con la nuova maglia il 14 settembre all'Olimpico contro il Torino, i giallorossi cercano altri tre punti preziosissimi contro la squadra di Gilardino neopromossa, che nella prima giornata ha pareggiato contro l'Atalanta. Segui la diretta del match con il pre e il post partita, le interviste e i commenti dei protagonisti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

20:00

La Roma regina dei gol

La Roma (4598) è vicina a segnare 4600 gol in Serie A e diventerebbe se dovesse realizzare almeno due reti contro il Pisa, la quarta squadra a raggiungere questo traguardo nella storia della Serie A a girone unico, dopo Juventus (5417), Inter (5390) e Milan (5084)

19:53

Un match storico

Pisa e Roma tornano ad affrontarsi in Serie A a distanza di 34 anni e 96 giorni, ovvero dal 26 maggio 1991 (ultimo match casalingo dei toscani nel massimo campionato – successo 1-0 dei giallorossi con gol di Roberto Muzzi).

19:48

Pisa, le scelte ufficiali di Gilardino

PISA (3-4-2-1): Semper; Lusuardi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Meister.  

A disp.: Nicolas, Scuffet, Leris, Hojholt, Cuadrado, Akinsanmiro, Buffon, Nzola, Stengs, Calabresi, Piccinini, Maucci, Mbambi, Durmush

All.: Gilardino

19:47

Roma, le formazioni ufficiali

Stessa formazione vista alla prima giornata contro il Bologna per l'allenatore giallorosso:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson.

A disp.: Vasquez, Zelezny, Celik, Rensch, Ghilardi, Pellegrini, El Aynaoui, Baldanzi, Pisilli, Dovbyk, Dybala, Arena.

All.: Gasperini

19:45

Roma, Massara è sbarcato a Pisa: il mercato si fa dalla tribuna dell'Arena Garibaldi

Ormai per chiudere una trattativa basta un messaggio o un colpo di telefono, la tecnologia permette di essere ovunque senza la presenza fisica. Così Frederic Massara ha deciso di seguire la squadra in trasferta a Pisa per darle supporto per la sfida di questa sera. Il direttore sportivo della Roma sarà in tribuna all'Arena Garibaldi e seguirà la gara mentre contemporaneamente lavorerà per chiudere gli ultimi colpi di mercato. A cominciare da George: domani sono previsti nuovi contatti con il Chelsea, così come con Tare del Milan per lo scambio Dovbyk-Gimenez. Insomma, il mercato si può fare anche in tribuna...

LEGGI LA NEWS

19:40

Roma, tutto pronto per l’esordio di Arena. E Gasp si coccola il suo nuovo gioiello

“Intanto domani (oggi, ndr) con noi verrà anche un ragazzo della Primavera, Arena. Mi ha incuriosito e voglio iniziare a conoscerlo meglio da vicino”. Parola di Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida di campionato con il Pisa. E il tecnico giallorosso, dai Friedkin, è stato preso anche per questo, per valorizzare i giovani, regalando alla Roma i campioni del futuro. Per dire se Antonio sarà il nuovo crack del calcio italiano, però, è ancora presto, anche se dentro Trigoria credono di avere tra le mani un potenziale tesoro. Per questo a 16 anni arriva la convocazione con la prima squadra nella speranza che la partita col Pisa gli possa regalare anche l’esordio ufficiale in maglia giallorossa. Intanto l’estate l’ha passata già con i grandi, andando anche in gol nell’amichevole contro l’Unipomezia...

LEGGI L'APPROFONDIMENTO

19:35

Roma, l'arrivo del pullman all'Arena Garibaldi di Pisa

I giallorossi entrano nello stadio toscano per la partita...

GUARDA IL VIDEO

19:30

Dove vedere Pisa-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Pisa-Roma sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky, sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa

 

