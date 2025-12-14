Serie A, come cambia la classifica: Inter in testa, sale la Juve

Con la sfida tra Bologna e Juventus (che si è chiusa con il successo dei bianconeri), si è completato il quadro domenicale della 15esima giornata di campionato . Che ha portato ad una piccola rivoluzione nella parte alta della classifica. Grazie al successo sul campo del Genoa , l' Inter si porta al primo posto in solitaria , con 33 punti; uno più del Milan (fermato dal Sassuolo a San Siro) e due più del Napoli, caduto sul campo dell'Udinese . Al quarto posto resta la Roma a quota 27. I giallorossi affronteranno il Como, nella sfida che chiuderà il turno di campionato.

Serie A, il calendario

La corsa europea: scatto in avanti della Juve

La vittoria della Juventus sul Bologna, permette agli uomini di Spalletti di raggiungere quota 26 punti, a meno uno dalla Roma e a più due dal Como (che si affronteranno allo stadio Olimpico). Il Bologna resta fermo a 25 punti, tre in più della Lazio, ieri vittoriosa a Parma. Seguono a 21 Udinese e Sassuolo. A 20 la Cremonese, mentre l'Atalanta, vittoriosa sul Cagliari, è a 19.

La corsa salvezza: Fiorentina ultima

Notte fonda per la Fiorentina, che dopo il ko casalingo contro il Verona, resta all'ultimo posto della classifica con sei punti. Il Pisa (diciannovesimo) è a quota dieci, mentre il Verona (nonostante la vittoria di Firenze) resta in terz'ultima posizione a 12: due punti in meno del terzetto composto da Parma, Genoa e Cagliari.