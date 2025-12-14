Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 14 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Serie A, come cambia la classifica: Inter in testa, sale la Juve© ANSA

Serie A, come cambia la classifica: Inter in testa, sale la Juve

Il match tra i bianconeri di Spalletti e i rossoblù di Italiano chiude le sfide domenicali del 15° turno, in attesa di Roma-Como
Con la sfida tra Bologna e Juventus (che si è chiusa con il successo dei bianconeri), si è completato il quadro domenicale della 15esima giornata di campionato. Che ha portato ad una piccola rivoluzione nella parte alta della classifica. Grazie al successo sul campo del Genoa, l'Inter si porta al primo posto in solitaria, con 33 punti; uno più del Milan (fermato dal Sassuolo a San Siro) e due più del Napoli, caduto sul campo dell'Udinese. Al quarto posto resta la Roma a quota 27. I giallorossi affronteranno il Como, nella sfida che chiuderà il turno di campionato.

Serie A, il calendario

La corsa europea: scatto in avanti della Juve

La vittoria della Juventus sul Bologna, permette agli uomini di Spalletti di raggiungere quota 26 punti, a meno uno dalla Roma e a più due dal Como (che si affronteranno allo stadio Olimpico). Il Bologna resta fermo a 25 punti, tre in più della Lazio, ieri vittoriosa a Parma. Seguono a 21 Udinese e Sassuolo. A 20 la Cremonese, mentre l'Atalanta, vittoriosa sul Cagliari, è a 19.

La corsa salvezza: Fiorentina ultima

Notte fonda per la Fiorentina, che dopo il ko casalingo contro il Verona, resta all'ultimo posto della classifica con sei punti. Il Pisa (diciannovesimo) è a quota dieci, mentre il Verona (nonostante la vittoria di Firenze) resta in terz'ultima posizione a 12: due punti in meno del terzetto composto da Parma, Genoa e Cagliari.

Serie A, il calendario
Serie A, la classifica

