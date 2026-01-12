Juventus-Cremonese diretta Serie A: segui il posticipo del lunedì oggi LIVE

La sfida tra Juventus e Cremonese chiude la ventesima giornata del campionato di Serie A . Spalletti di nuovo contro i grigiorossi dopo l'esordio vincente da allenatore dei bianconeri. Dal 2-1 dell'andata sono passati poco più di due mesi e la Juventus sta prendendo sempre più la forma che gli vuole dare il suo allenatore: cinque risultati utili consecutivi, appena una sconfitta con Spalletti in panchina. Juve che con tre punti aggancierebbe la Roma e tornerebbe al quarto posto. Segui la partita in diretta sul Corrieredellosport.it : aggiornamenti in tempo reale.

20:35

Giacchetta: "Mercato? Chi viene alla Cremonese sa che dovrà soffrire"

Il ds della Cremonese Giacchetta a Dazn: "Bilancio positivo finora. Avere 22 punti al giro di boa non era scontato ed è un grande risultato. Ma al di là dei giocatori parlerei dello spirito mostrato dalla squadra. Ci dà la possibilità di non essere inferiori al livello delle nostre pari. Partite come queste hanno un pronostico scontato ma abbiamo dimostrato di poter dare fastidio a tutti. Mercato? Dobbiamo vedere se ci sono le opportunità per migliorare. Chi viene qui sa che deve soffrire, ci saranno partite difficile. Se ci darà qualche risorsa tecnica importante saremo lesti a prenderla. Siamo alla prima di ritorno, il campionato è lunghissimo e tutti fanno punti. Dobbiamo mantenere questo spirito".

20:30

Spalletti: "Abbiamo l'obbligo di far vedere che vogliamo lottare con le più forti"

Spalletti ha parlato nel pre partita: "Ci sono sempre dei momenti che segnano il passo e la vittoria all'andata contro la Cremonese è stata una bella vittoria perché poi la squadra ha avuto coraggio di andare a giocare a viso aperto. Poi noi abbiamo la nostra storia che ci rappresenta, lo stadio tutto esaurito che ci dà una mano, dunque abbiamo l'imposizione di far vedere il valore del nome che rappresentiamo. È la bicicletta che sognavamo ma ora bisogna andare più forte. Quelle davanti a noi hanno una partita in meno. Noi dobbiamo fare la nostra corsa come abbiamo fatto finora. Giocando a questo livello dobbiamo spingere tutto in maniera naturale. Abbiamo l'obbligo di fare vedere ai tifosi che vogliamo stare a lottare con le più forti. Kelly preferito a Koopmeiners? Dentro lo spogliatoio devo far vedere che ho 18 titolari. Si fanno anche scelte per avere soluzioni per cambiare la partita dopo. Koopmeiners ha delle qualità, Kelly ne ha altre. Abbiamo contro un giocatore sveglissimo che attacca spesso la profondità, dunque ho bisogno di velocità. La squadra di Nicola usa bene la ripartenza e Vardy attacca sempre alle spalle della difesa".

20:20

Cremonese, Grassi: "Vogliamo rompere le scatole alla Juve"

Grassi nel pre partita: "Abbiamo il solito spirito, quello che vuole il mister. Con grande umiltà vogliamo rompere le scatole alla Juve che è una delle migliori del nostro campionato. Siamo un gruppo umile, bisogna continuare su questa strada. I risultati stanno venendo meno ma non le prestazioni".