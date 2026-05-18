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lunedì 18 maggio 2026
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Moviola Genoa-Milan, Sozza, rigore ok. Rischia Gabbia il secondo giallo

Il direttore di gara chiude il match con 27 falli fischiati (la sua media in A è di 25.69) e 5 gialli (sopra la sua media stagionale in A ferma a 3,44)
Edmondo Pinna
3 min
TagsMoviola Genoa-Milansozza

Sozza chiude senza errori Genoa-Milan, la sua 31ª partita in stagione tutto compreso (16 in A, 5 in B, 2 ciascuna in Champions, Europa League e Conference, 1 nei preliminari sia di Champions che di Euroleague, 1 in coppa Italia e 1 nei playoff di SuperLeague in Grecia). Il rigore è così netto che lo hanno visto anche da fuori lo stadio. La chiude con 27 falli fischiati (la sua media in A è di 25.69) e 5 gialli (sopra la sua media stagionale in A ferma a 3,44), qualcosa da rivedere forse dal punto di vista disciplinare.

Netto il rigore per il Milan

Come detto, chiaro il rigore assegnato al Milan: Amorin sbaglia il retropassaggio verso il proprio portiere, ne approfitta Nkunku che viene abbattuto proprio da Bijlow, nessun dubbio. Neanche sul colore del cartellino, giallo visto che Sozza lo ha considerato un Dogso depenalizzato (non può essere SPA, non è neanche semplice negligenza).

Regolare il gol di Vazquez

Ok la rete di Vazquez: Mercandalli è in posizione regolare (c’è Athekame) sul lancio di Amorin, poi non ci sono azioni fallose del capitano del Genoa.

Bartesaghi rischia l'ammonizione, Gabbia il secondo giallo

Come detto, un paio di situazioni meritavano maggior attenzione. Dopo 1’ decide di amministrare la dura entrata di Bartesaghi su Amorin, risparmia un possibile secondo giallo per Gabbia, appena ammonito, anche per fallo su Colombo. Var: Mazzoleni 6. Non pervenuto.

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