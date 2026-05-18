Moviola Genoa-Milan, Sozza, rigore ok. Rischia Gabbia il secondo giallo

Sozza chiude senza errori Genoa-Milan, la sua 31ª partita in stagione tutto compreso (16 in A, 5 in B, 2 ciascuna in Champions, Europa League e Conference, 1 nei preliminari sia di Champions che di Euroleague, 1 in coppa Italia e 1 nei playoff di SuperLeague in Grecia). Il rigore è così netto che lo hanno visto anche da fuori lo stadio. La chiude con 27 falli fischiati (la sua media in A è di 25.69) e 5 gialli (sopra la sua media stagionale in A ferma a 3,44), qualcosa da rivedere forse dal punto di vista disciplinare.