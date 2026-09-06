Frosinone-Venezia al cardiopalma, decide la rete di Kvernadze

Secondo successo consecutivo per il Frosinone , che supera per 3-2 il Venezia e si porta a quota 6 punti in classifica dopo tre giornate di Serie A . Festa grande allo Stirpe per un successo che al termine del primo tempo sembrava scontato e che è invece maturato solamente nel finale dopo il generoso ritorno dei lagunari, ancora fermi a zero punti in fondo alla classifica.

Raimondo concede il bis

Allo Stirpe si inizia su ritmi alti considerata anche la temperatura pressoché proibitiva, ma è il Frosinone a distinguersi per la manovra più fluida, rispetto ad un Venezia sin dalle prime battute poco presente nella metà campo ciociara. Lagunari che dopo solo 15' di gioco devono anche ricorrere al primo cambio per l'infortunio di Bella-Kotchap, che era già in condizioni non ottimali. Al 21' il match si sblocca: troppo spazio per Oyono, che da fermo può pennellare sulla testa di Raimondo, perfetta l'incornata ad incrociare sul secondo palo e 1-0 per il Frosinone. La reazione del Venezia si fa attendere ma arriva al 31', quando Adams anticipa anche Palmisani, ma spedisce di poco a lato. Il pericolo corso riattiva i padroni di casa, che di lì in poi dominano il gioco, arrivando al raddoppio al 40', ancor con Raimondo, alla seconda doppietta consecutiva dopo quella rifilata alla Fiorentina: Masini scherza con un Busio troppo morbido e regala all'attaccante di Alvini il comodo assist per il 2-0. Un vantaggio ampiamente meritato dai ciociari all'intervallo.