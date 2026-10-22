Napoli-Roma sarà trasmessa gratuitamente su Dazn

Napoli-Roma sarà la prima partita trasmessa in chiaro da Dazn per la nuova stagione 2026-27. Il big match dell’8ª giornata di campionato rientra tra un massimo di cinque partite di Serie A su un totale di 380 per ogni stagione, che i tifosi potranno vivere, in esclusiva su Dazn , connessi in live streaming anche senza abbonamento. In programma sabato 24 ottobre alle ore 18, il match porterà gli appassionati sul manto verde del Maradona per quello che è da sempre un grande classico del calcio italiano.

Eventi di grande prestigio per tutti i tifosi

La Roma di Gasperini è saldamente al terzo posto in classifica, a due punti dalle battistrada Inter e Lazio. Sabato affronterà un Napoli reduce dalla vittoria in Champions. "Con la prima partita di Serie A della stagione 2026/27 trasmessa in chiaro, Dazn rinnova il proprio impegno a offrire un grande appuntamento con il calcio italiano al maggior numero possibile di tifosi. La diretta streaming gratuita rappresenta un’occasione importante per unire e avvicinare un pubblico sempre più ampio, in particolare le generazioni più giovani. Un impegno che riflette il nostro ruolo di broadcaster principale della Serie A e si inserisce nella più ampia cornice strategica del Gruppo Dazn, che punta a portare eventi di grande prestigio aI tifosi, anche attraverso appuntamenti disponibili gratuitamente in live streaming in tutto il mondo, e a far evolvere costantemente l’esperienza sportiva con modalità di visione più dinamiche e partecipative” commenta Andrea Faelli, ceo di Dazn Italia.