Gol come se piovesse

Ultima giornata di Serie A: 8 gol a Reggio Emilia, 6 all’Olimpico, a San Siro (versante Milan) e a Frosinone, 5 a Monza, 4 al Franchi di Firenze. Si sono annoiati solo a Parma con 0 gol. Questa montagna di reti non può nascere per caso, sembra più una nuova tendenza peraltro clamorosa nei numeri: l’anno scorso alla 9a giornata in Serie A erano stati segnati 203 gol, quest’anno siamo già a 284. L’incremento è un +81 che impressiona. Eppure, rispetto a un anno fa, i rigori sono diminuiti, erano 26 con 21 realizzazioni e ora sono soltanto 18 con 11 gol. E considerando gli ultimi cinque campionati, questa resta la cifra più alta.

Una delle cause: i gol nuovi. I capocannonieri l'anno scorso non erano in Serie A Il dato è così significativo che per forza deve essere la conseguenza di più cause. Prendiamo la prima, quella che balza di più agli occhi. Sono arrivati quest’anno parecchi gol nuovi, i due capocannonieri (8 reti a testa) sono Raimondo e Varela, l’anno scorso nessuno dei due giocava in Serie A, il primo era a Frosinone in B, il secondo in Portogallo col Gil Vicente. Si tratta di due veri centravanti mentre in avvio della stagione scorsa al comando della classifica con 5 gol c’erano un’ala (Orsolini) e un centrocampista (Calhanoglu). E’ il risveglio dei numeri nove? Nuovi sono anche i gol (7) di Malen che in Italia è arrivato solo nel gennaio scorso, i 4 di Cissé e Calò, i 3 di Mastantuono, Moreira, Mbangula, Osmajic e Kvernadze.