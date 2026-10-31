Gol come se piovesse
Ultima giornata di Serie A: 8 gol a Reggio Emilia, 6 all’Olimpico, a San Siro (versante Milan) e a Frosinone, 5 a Monza, 4 al Franchi di Firenze. Si sono annoiati solo a Parma con 0 gol. Questa montagna di reti non può nascere per caso, sembra più una nuova tendenza peraltro clamorosa nei numeri: l’anno scorso alla 9a giornata in Serie A erano stati segnati 203 gol, quest’anno siamo già a 284. L’incremento è un +81 che impressiona. Eppure, rispetto a un anno fa, i rigori sono diminuiti, erano 26 con 21 realizzazioni e ora sono soltanto 18 con 11 gol. E considerando gli ultimi cinque campionati, questa resta la cifra più alta.
Una delle cause: i gol nuovi. I capocannonieri l'anno scorso non erano in Serie A
Il dato è così significativo che per forza deve essere la conseguenza di più cause. Prendiamo la prima, quella che balza di più agli occhi. Sono arrivati quest’anno parecchi gol nuovi, i due capocannonieri (8 reti a testa) sono Raimondo e Varela, l’anno scorso nessuno dei due giocava in Serie A, il primo era a Frosinone in B, il secondo in Portogallo col Gil Vicente. Si tratta di due veri centravanti mentre in avvio della stagione scorsa al comando della classifica con 5 gol c’erano un’ala (Orsolini) e un centrocampista (Calhanoglu). E’ il risveglio dei numeri nove? Nuovi sono anche i gol (7) di Malen che in Italia è arrivato solo nel gennaio scorso, i 4 di Cissé e Calò, i 3 di Mastantuono, Moreira, Mbangula, Osmajic e Kvernadze.
Che apporto delle neopromosse
La spinta più forte arriva dalle tre squadre (due in particolare) appena arrivate in Serie A. Nella stagione scorsa, le tre neopromosse (Pisa, Cremonese e Sassuolo) avevano segnato in tutto 25 gol; quest’anno Frosinone, Monza e Venezia sono già a quota 44, grazie soprattutto al massiccio contributo della squadra di Alvini con le sue 22 reti.
Sono più sfrontate rispetto al passato. Magari nella seconda parte del campionato si chiuderanno di più, ma per ora guardare le partite del Frosinone è un piacere.
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