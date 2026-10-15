A questo punto, come si gestisce la situazione?

"Il Bologna ha un portiere esperto come Skorupski, che ha fatto molto bene per tanti anni, ora un po' in difficoltà, e un ragazzo, che evidentemente si è meritato il posto da titolare. Se a Pessina è stata data questa possibilità, adesso bisogna continuare con lui. Non è un errore che cambia le cose e poi per la società se gioca Pessina è tutto di guadagnato, perché rappresenta il futuro".



Non pensa che con Pessina si sia andati troppo in fretta? Nonostante anche lei fosse una giovane promessa, il suo esordio in Serie A è arrivato a 23 anni, proprio con la maglia del Bologna. Pessina ha debuttato nel massimo campionato che era ancora minorenne...

"È vero che ha esordito molto presto in Serie A. Io alla sua età ero in B, ma tutto è relativo. Se devi rimanere appoggiato, senza giocare, è meglio andare a farsi le ossa, ma l'esperienza la può fare anche a Bologna. Certo, fare la riserva o il titolare sono cose diverse. Non sei più il giovane da cui ci si aspetta poco, ma lui ha dimostrato talento e di essere abbastanza sereno. A Lecce, a parte l'errore, ha fatto una partita scorbutica ma calma, si lavora tecnicamente, mentalmente e si va avanti".



La testa in questi casi è molto importante per lasciarsi alle spalle un errore. Come si lavora da questo punto di vista?

"Dipende dal carattere di ognuno, è soggettivo. C'è chi vuole rivedere l'episodio, chi preferisce di no, chi lo digerisce in fretta e chi ci mette più tempo. L'allenatore dei portieri deve essere bravo a capire come reagisce e trovare la chiave per entrare nella testa dei suoi giocatori".



Per fare il portiere, però, già di base ci vuole un carattere forte. È un ruolo diverso da tutti gli altri e di grande responsabilità.

"Di base, quando cresci facendo sempre il portiere, sai che sei un uomo solo al comando. Devi convivere con i tuoi errori, le tue paure, ma anche con la tua qualità. Però serve anche un allenatore che sappia aiutare a gestire le situazioni".



Skorupski, domenica, ha guardato la partita dalla panchina. L'abbraccio con Palladino dopo il 2-1 di Enem è stato un segnale che la situazione è stata gestita nel modo giusto .

"Skorupski mi sembra un ragazzo intelligente. Non ho visto l'abbraccio in diretta, ma questo gesto lo conferma. A nessuno piace non giocare, ma il rispetto per l'altro e per il gruppo vengono prima di tutto".



La difesa potrebbe dare una mano maggiore ai portieri?

"Per me è tutto nella norma. In estate è stato ceduto un giocatore fortissimo come Lucumi, poi è stata sbagliata la scelta dell'allenatore, non perché non fosse bravo, ma perché se lo cambi dopo 4 giornate vuol dire che non era quello giusto".