Como 1907, quando una squadra diventa identità  

Il Como sta costruendo un’immagine sempre più riconoscibile, legata al calcio ma anche al territorio e allo stile. Un’identità che trova nella città e nei suoi simboli un tratto distintivo
 

2 min

Pubblicato il 10.09.2026, 10:49

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Il Como 1907 ha qualcosa che poche squadre possono replicare: il legame con una città conosciuta in tutto il mondo e con un territorio dall’immagine fortissima.
Il lago, i colori, il territorio contribuiscono a definire un’identità che va oltre il semplice risultato sportivo. 

 

Tra territorio e stile

Colori, stemma e riferimenti alla città sono diventati elementi centrali nell’identità del Como. Non riguardano soltanto lo stadio, ma entrano nella quotidianità dei tifosi.
Abbigliamento e accessori diventano quindi una naturale estensione di questa identità, soprattutto quando riescono a mantenere un equilibrio tra appartenenza sportiva e stile quotidiano. Chi vuole approfondire questo aspetto può scoprire le collezioni disponibili nello shop ufficiale del Como.
Per il Como, costruire un’identità forte significa proprio questo: fare in modo che squadra, città e tifosi parlino lo stesso linguaggio. Un legame che nasce dal calcio, ma che può diventare parte di qualcosa di molto più grande e riconoscibile.

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