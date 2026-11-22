I tratti di una big
Una grande squadra è tale se, incassata la sconfitta contro i Campioni d’Italia, si rialza subito dopo la sosta e riprende a correre. Il Como è una grande squadra e l’ha puntualmente ribadito al Sinigaglia. Al coraggioso Cagliari di Pisacane non è bastato un primo tempo tanto fiero quanto sprecone (Maldini due volte e Mendy), pagando dazio nella ripresa alle tre occasioni da gol inopinatamente sprecate. Sornioni, i lariani hanno colpito due volte in fotocopia: traversone di Couto e colpo di testa di Ramon, traversone di Couto e stavolta inzuccata di Da Cunha per sorpassare momentaneamente il Milan che aspetta il Frosinone e pensare già all’Aek in archivio sul Lago martedì.
La forza di Fabregas risiede nel collettivo
La forza di Fabregas risiede nel collettivo: se Paz e Perrone vengono impiegati part time in vista della Champions; se Douvikas per una volta non segna ecco che irrompe di nuovo sulla scena Jacobo Ramon, 21 anni, marcatore e cannoniere, al sesto centro stagionale (tre in Serie A, due in Champions, uno con l’Under 21 iberica) e non dimentico delle sue capacità difensive quando si è trattato di negare l’1-1 a Mendy con un prodigioso recupero. La centocinquantesima vittoria in Serie A del Como ha ribadito ambizioni e potenzialità della squadra quarta nella League Phase alle spalle di Psg, Arsenal e Real, allineando il capocannoniere del massimo torneo Uefa. Non aveva drammatizzato Fabregas in calce alla sconfitta con l’Inter, giudicando comunque utile l’esperienza negativa nel processo di crescita dei suoi. La lungimiranza di Cesc e la sua capacità di ricarica psicologica del gruppo sono state premiate dal dodicesimo successo in campionato.
Il Como sposta i limiti sempre più in là
L’impressione è che questo Como si diverta a spostare i propri limiti sempre più in là e i tre punti a spese del Cagliari lo confermano. Pisacane nutre comunque valide ragioni per essere soddisfatto della prova rossoblù. Chi pensava si presentasse al Sinigaglia per fare le barricate si sbagliava, ha giustamente osservato l’allenatore, sempre più il valore aggiunto dei sardi nonché loro rigeneratore, considerato che rispetto a un anno fa sono cambiati quindici giocatori e ha abbassato l’età media, ora oscillante attorno ai 24,5 anni. Su la testa, Casteddu, in perfetta linea di volo nella stagione che promette nuove soddisfazioni.
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