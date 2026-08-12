Valdepenas, è già alto gradimento

È diventato “l’altro” che arriva dal Real Madrid solo perché Mastantuono è un nome troppo nome per non essere messo in cima alla lista degli acquisti ad effetto, ma nulla davvero toglie a Victor Valdepenas, il primo dei due in ordine cronologico che ha svestito il biancoviola per indossare il viola nella direzione tracciata quest’estate da Madrid a Firenze che dice tutto, se non quasi tutto, del tipo di mercato che sta facendo il club di Commisso e dello spessore della squadra in costruzione.

Valdepenas, in grado di fare sia il sinistro che il centrale Mancino naturale di piede, lo spagnolo classe 2006 è stato accompagnato nel trasferimento a Firenze dal ritratto di un calciatore in grado di fare sia il terzino sinistro che il centrale di difesa, ma già quell’unica presenza nel dicembre 2025 in Liga con il Real dei grandi aveva dato un segnale preciso: Xabi Alonso l’aveva preso dalla formazione B per allinearlo a Valverde, Asencio e Rudiger davanti al portiere Courtois. Da esterno sinistro di difesa. Poi, uno che ha quel fisico e quelle attitudini può dare una mano anche stando nel mezzo (alla difesa), così da sfruttarlo in marcatura e contarci nella fase di impostazione da dietro per l’attitudine a giocare il pallone, ma al Viola Park contro il Deportivo s’è capito subito che l’orizzonte di Valdepenas è uno e per quello Paratici l’ha portato alla Fiorentina: la fascia sinistra.