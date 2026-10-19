Ora Vanoli deve cambiare

La Fiorentina ha perso ancora una volta una partita molto strana se non proprio folle, piena di belle cose e di orrori. Se dovessimo soffermarci solo su questi 90 minuti sarebbe difficile trovare spiegazioni credibili fino in fondo alla sconfitta dei viola. Per dare un’idea di quanto è successo nella sfida che il Como ha vinto 3-1 basta ricordare che la squadra di Vanoli ha segnato un gol, creato sei nitide occasioni, colpito un palo, le è stata annullata una rete dalla moviola (non esattamente dal Var) e ha preso il primo gol dopo un fallo evidente su Goncalves. Sull’altro fronte, tre gol e sette occasioni del Como. Poteva finire in tutti i modi, vittoria viola, vittoria comasca (com’è stato) e pareggio voluminoso, 3-3 ma anche 4-4. Con un particolare che non va a favore dei viola: preso il 3-1 all’11' del secondo tempo la squadra si è spenta e prima di riaccendersi sono passati più di 20 minuti. Non è un bel segnale.

Fiorentina Mastantuono esagera nell'esultanza: Vanoli cade a terra! E il gol viene annullato... Guarda la gallery Fiorentina, un film già visto Il problema per la Fiorentina è che questi 90 minuti non sono staccati dal resto della stagione, ma vanno associati ai recenti 90' di Marassi, altra sconfitta, alla lunga serie di insuccessi al Franchi, alla terribile posizione in classifica (appena 4 punti, penultimo posto, col Venezia dietro di solo un punto), al pensiero di affrontare domenica prossima l’Inter a San Siro e soprattutto a quella montagna di reti che la stanno affossando: 17 gol presi in 7 partite, la peggior difesa del campionato. L’anno scorso, alla settima giornata, ne aveva subiti sette di meno e già allora si parlava di una difesa in crisi... Non solo, vanno aggiunti anche al fantasma della scorsa stagione, la gente a Firenze ha il terrore di ricadere dentro a un campionato già visto. Con questo sistema, con i tre fantasisti alle spalle di Pellegrino, la Fiorentina non ce la fa. Se prima era una sensazione, ora pare evidente. Perché riesca a venirne fuori così come è adesso dovrebbero inventare le partite di calcio con due palloni. Quando i viola perdono la prima palla, salta il banco, saltano le posizioni, i due soli centrocampisti non contengono l’attacco avversario, la difesa (che ha interpreti in difficoltà: ogni palla alta ieri finiva sulla testa di Douvikas e compagni) va in crisi e la squadra prende gol. Erano tre i “creativi” a Marassi (con Oulai trequartista al posto di Goncalves) e tre ieri.