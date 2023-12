Di Francesco protegge Soulé: "Ho visto talenti diventare meteore..."

ROMA - Profumo di derby per Eusebio Di Francesco , ex giocatore ed allenatore della Roma alla quale è rimasto molto legato. Per il tecnico del Frosinone (129 gare ed uno scudetto in giallorosso con 87 panchine e la semifinale Champions) la partita con Lazio sarà sempre particolare. E così domani sera proverà a fare lo sgambetto alla Lazio per restituire slancio al percorso del Frosinone che non vince da 4 turni (3 ko ed 1 pari) ed in trasferta è reduce da 6 sconfitte di fila. "Non si parte mai battuti affrontando una grande squadra in uno stadio importante - dice Di Francesco - La Lazio ha delle assenze, noi siamo senza terzini. Dobbiamo modificare qualcosa rispetto alla nostra impostazione di base. Bisogna tornare a fare punti, veniamo da troppe sconfitte. Andremo a Roma per provare a vincere".

Lazio senza Immobile: cosa ha detto Di Francesco?

Oltre i terzini (Marchizza, Oyono e Lirola), assenti Baez ed Ibrahimovic. Recuperano almeno per la panchina Mazzitelli e Reinier. Di Francesco teme il palleggio e la qualità degli attaccanti e dei centrocampisti della Lazio. "Gli avversari per intensità sono i primi del torneo, noi secondi - continua il tecnico - Dobbiamo essere molto attenti alla loro fase di costruzione. Aggressivi e compatti in base ai momenti senza snaturare la nostra filosofia. Abbiamo preso gol a difesa schierata e lavorato su questi meccanismi. La Lazio gioca in Champions, è partita per disputare un grande campionato anche se ha avuto delle difficoltà. Temo la grande qualità dei loro centrocampisti e degli attaccanti. Non hanno Immobile ma Castellanos è molto bravo e cerca soluzioni interessanti".

Quali sono le scelte di Di Francesco in vista della Lazio?

Tra i pali non è esclusa la scelta di Cerofolini: "Sicuramente Turati ha avuto qualche difficoltà, ma non mi sono piaciute alcune critiche piovute su un ragazzo che ha dato tanto a questa squadra. Valuterò come sempre e sarò attento a tutte le dinamiche cercando di fare la scelta giusta. Per il resto, oggi ho ancora molte incertezze per la formazione iniziale. Non dimentichiamoci mai che ci sono i cambi. Le scelte sugli uomini dal primo minuto sono anche legate allo sviluppo della partita. Domani ci sarà qualche sorpresa ma ho ancora delle difficoltà a scegliere specie nel pacchetto avanzato e di metà campo. Cuni ad esempio sta bene e sarà della partita nell'arco dei novanta minuti.

Di Francesco protegge Soulé: cosa ha detto?

"Ci sono alti e bassi ed è fisiologico. Volendo fare un esempio, Soulé nell'ultimo periodo non è stato brillantissimo ma ha 20 anni e non si può pretendere che possa giocare 38 partite allo stesso livello. L'importante è che mantengano equilibrio, perché il concetto di non abbassare la guardia si lega molto ai giovani in quanto possono esaltarsi o abbattersi con grande facilità. Tutto passa attraverso la quotidianità e l'allenamento e al vivere in maniera sana e non sentirsi già giocatori. Ho visto giovani a 18 anni avere contratti importanti e poi diventare delle meteore. E' molto importante chi ci si mette a fianco e non di fronte".

Qual è il bilancio del 2024?

Ultima gara dell'anno, Di Francesco traccia un bilancio e si proietta al 2024. "La prima parte del 2023 la conoscete meglio di me e mi ha permesso di essere qui ad allenare in Serie A - sottolinea l'allenatore - Per quanto riguarda il nostro percorso sono molto contento ma lo voglio dire il 2 gennaio dopo questa partita. Domani c'è un altro esame in trasferta dove siamo mancati. Il bilancio è positivo: in Coppa Italia grande percorso ma anche in campionato ci stiamo togliendo delle soddisfazioni. In vista del prossimo anno dobbiamo fare meglio e lavorare sempre con umiltà. Ho sentito parlare di Europa ma oggi abbiamo un solo sogno quello della salvezza. A dicembre ci sono state difficoltà ad ottenere risultati. Aspettiamo questa gara e poi ripartiamo con grande entusiasmo".