Oaktree cambia l’Inter: il monte ingaggi deve diminuire. E Lautaro…

La stabilità finanziaria e operativa, come primo obiettivo. Ma anche la necessità di continuare ad essere competitivi al massimo livello, per non perdere valore, ma possibilmente di aumentarlo. Il nuovo corso nerazzurro, targato Oaktree, comincia all’insegna dell’equilibrio tra queste due direttive. Volendo, non è molto diverso da quanto accaduto nell’ultimo triennio, con i conti del club in costante miglioramento e la squadra che non ha smesso di vincere, anzi. Un motivo in più per comprendere la continuità per l’attuale management invocata dal fondo americano. D’altra parte, esistono una serie di linee guida da seguire e sviluppare. In sintesi, i piani per il futuro dovranno produrre un aumento dei ricavi, un’accelerazione per lo stadio, un mercato ancora improntato sul player trading e un’attenzione particolare per il monte ingaggi.