Lautaro Martinez out a Como, ma carica l'Inter sui social: il messaggio motivazionale del capitano

MILANO - La prestazione fornita nell'ultimo match di campionato vinto 5-2 contro la Roma, condita da una doppietta, è stata solo l'ennesima dimostrazione del peso di Lautaro Martinez nell'Inter che ha però perso di nuovo il suo capitano, costretto a fermarsi ancora per un risentimento al polpaccio dopo che proprio contro i giallorossi era tornato in campo in seguito a un infortunio muscolare.