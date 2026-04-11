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Lautaro Martinez out a Como, ma carica l'Inter sui social: il messaggio motivazionale del capitano

Costretto a fermarsi di nuovo per un risentimento al polpaccio, alla vigilia della sfida del Sinigaglia l'attaccante sprona i suoi compagni: i dettagli
3 min
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MILANO - La prestazione fornita nell'ultimo match di campionato vinto 5-2 contro la Roma, condita da una doppietta, è stata solo l'ennesima dimostrazione del peso di Lautaro Martinez nell'Inter che ha però perso di nuovo il suo capitano, costretto a fermarsi ancora per un risentimento al polpaccio dopo che proprio contro i giallorossi era tornato in campo in seguito a un infortunio muscolare.

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Inter, la carica di Lautaro prima di Como

Un'assenza pesante non solo in campo però quella dell'attaccante argentino, che dei nerazzurri è il leader carismatico ma sarà costretto a guardarli da fuori nella sfida in programma domani sera (domenica 12 aprile, ore 20:45) sul campo del lanciatissimo Como di Cesc Fabregas.

 

 

Un'altra tappa fondamentale nel cammino verso lo scudetto dell'Inter capolista e, proprio alla vigilia della sfida del Sinigaglia, Lautaro Martinez ha voluto caricare i suoi compagni di squadra, con un messaggio motivazionale postato sui social: "E di nuovo...bisogna metterci le pa**e".

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